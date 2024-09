Napoli-Monza 2-0, pagelle e tabellino: Kvaratskhelia scatenato, Lobotka in cattedra, Marì annulla Lukaku, Turati sbaglia

Il Napoli batte il Monza e vola da solo in testa alla classifica: in goal Politano e Kvaratskhelia nel primo tempo.

Il Napoli archivia la pratica Monza nel primo tempo e si prende la vetta in solitaria.

Brianzoli battuti 2-0 al 'Maradona', con Politano e Kvaratskhelia (per entrambi conclusioni ravvicinate da dentro l'area) ad apporre la firma sul successo degli azzurri al culmine di un match 'ammazzato' e poi gestito senza patemi nella ripresa. La squadra di Nesta, sterile in zona offensiva e in affanno sulle avanzate partenopee, resta in fondo alla graduatoria.

Napoli in testa, ancora con la porta inviolata (quarto clean sheet di fila e una sola rete al passivo - su rigore - dopo l'esordio shock di Verona) e forte di un feeling ormai ritrovato con Fuorigrotta.