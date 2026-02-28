Goal.com
Antonio Conte Verona Napoli 28022026Getty Images
Claudio D'Amato

Conte 'ringrazia' le difficoltà: "Dopo questa stagione al Napoli mi sento un allenatore più forte"

Antonio Conte rimarca i problemi tra cui si sta districando il Napoli quest'anno ma ne trae benefici: "Me la porterò dentro". Parla di Lukaku: "Vuole aiutare me e la squadra, spero che lui e De Bruyne giochino i Mondiali". E sul futuro ricorda: "Ho un altro anno di contratto…".

Il Napoli non brilla, ma consolida il terzo posto col brivido.

A Verona la decide Romelu Lukaku, autentico uomo della provvidenza per un Antonio Conte evidentemente logorato dalle tante difficoltà fronteggiate ed ancora presenti all'interno dell'annata azzurra.

L'allenatore salentino però prova a vedere il bicchiere mezzo pieno, traendone benefici al netto di un 2025/2026 a dir poco in salita, dove gli infortuni hanno camminato parallelamente a prestazioni non sempre convincenti.

Ecco cosa ha detto Conte, a DAZN, dopo Verona-Napoli.

  • "QUESTA STAGIONE LA PORTERÒ DENTRO"

    "Al di là di come finirà la stagione me la porterò dentro a livello di esperienza di carriera, mi sta dando veramente tanto a livello di insegnamento nella gestione di situazioni mai capitate. Non c'è solo il discorso dei rientri in campo ma anche il gestire l'aspetto umano, avere pazienza ed usare bastone e carota nonché la parola giusta".

  • "MI SENTO UN ALLENATORE PIÙ FORTE"

    "È un'annata che mi sta migliorando sotto tantissimi aspetti, non è una cosa semplice e per il futuro mi sento un allenatore molto più forte. Rimaniamo in piedi cercando sempre la soluzione".

  • "LUKAKU SOFFRE PERCHÉ VUOLE AIUTARE ME ED IL NAPOLI"

    "Romelu è da agosto che fa fatica. L'infortunio è stato grave, so benissimo quanto lui soffra, perché vorrebbe aiutare il Napoli e me per il rapporto che abbiamo".

  • "SPERO CHE LUI E DE BRUYNE GIOCHINO I MONDIALI"

    "Lo sto provando a gestire nel migliore dei modi, sta migliorando ma non è ancora quello che conosco, però ci può dare una grossa mano con la sua esperienza. Deve continuare a lavorare e trovare fiducia, spero che lui e De Bruyne i Mondiali possano giocarli".

    "Sappiamo che in area pesa, è inevitabile che se stai attaccando e la difesa avversaria protegge la porta può diventare determinante, mentre nell'attaccare lo spazio fa ancora un po' di fatica. C'era da vincere, l'ho messo dentro e ha fatto goal. Spero gli dia fiducia e morale, perché abbiamo bisogno di tutti".

  • "FUTURO AL NAPOLI? HO UN ALTRO ANNO DI CONTRATTO…"

    "Futuro al Napoli? Ho 3 anni di contratto e quindi un altro... Ovvio che stiamo pensando al presente per disegnarci il miglior futuro possibile che sarebbe giocare la Champions, ma ci sarà da lottare, perché tanti hanno voglia e tanti sono in una situazione migliore della nostra. Stiamo cercando di recuperare dei ragazzi e lottare fino alla fine, se giochi la Champions è un discorso, se fai l'Europa League o la Confernece, o nessuna coppa ne è completamente un altro".

  • "STIAMO RASCHIANDO TUTTO"

    "Dobbiamo sapere che corriamo questo rischio, stiamo raschiando tutto, avevamo tutto da perdere contro una squadra che ha dato tutto e siamo stati bravi a portarla a casa. Forse in pecedenza meritavamo punti in più a livelllo di prestazioni e stavolta ce li prendiamo, sapendo che possiamo fare molto meglio".

