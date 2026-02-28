Conte 'ringrazia' le difficoltà: "Dopo questa stagione al Napoli mi sento un allenatore più forte"

Il Napoli non brilla, ma consolida il terzo posto col brivido.
A Verona la decide Romelu Lukaku, autentico uomo della provvidenza per un Antonio Conte evidentemente logorato dalle tante difficoltà fronteggiate ed ancora presenti all'interno dell'annata azzurra.
L'allenatore salentino però prova a vedere il bicchiere mezzo pieno, traendone benefici al netto di un 2025/2026 a dir poco in salita, dove gli infortuni hanno camminato parallelamente a prestazioni non sempre convincenti.
Ecco cosa ha detto Conte, a DAZN, dopo Verona-Napoli.