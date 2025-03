Venezia vs SSC Napoli

Conte analizza il pari del Napoli a Venezia: "Il contropiede subìto mi fa arrabbiare. Quando crei tanto devi fare goal, ma meritavamo di vincere".

Il Napoli torna da Venezia soltanto con un pareggio, ma Antonio Conte nonostante il mancato successo vede il bicchiere mezzo pieno.

L'allenatore salentino si prende il punto conquistato al 'Penzo', rimarcando l'impegno profuso dagli azzurri, pur rimproverando i suoi per il calo finale che per poco non costava caro.

L'articolo prosegue qui sotto

Ecco cosa ha detto Conte, a 'DAZN', dopo il lunch match in Laguna concluso 0-0.