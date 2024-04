"Conte ti ha chiesto di Napoli?", Ciro Ferrara imbarazzato su DAZN: "Cosa vuoi sapere?"

Ex compagno di squadra di Conte, Ferrara ha sorriso alla domanda. Poi l'analisi: "Sarebbe perfetto per tirar fuori il meglio dai giocatori".

Antonio Conte e il Napoli si sono già sfiorati in passato, fin quasi a toccarsi: dopo l'esonero di Rudi Garcia, per la precisione. Solo che in quel caso non se n'è fatto nulla: al posto del francese era stato scelto Igor Tudor, poi è arrivato Walter Mazzarri, infine Francesco Calzona.

Ora, rieccoci. Conte è nuovamente accostato al Napoli in vista della prossima stagione, che con ogni probabilità non vedrà Calzona in plancia di comando. Ed è accostato al Napoli con discreta convinzione, nonostante un ingaggio apparentemente fuori dalla portata di un club che quasi certamente non disputerà la Champions League.

Ne ha parlato anche Ciro Ferrara, uno che Conte lo conosce bene: ci ha giocato assieme per anni e anni alla Juventus, ha vinto di tutto, ha imparato a conoscerne il carattere.