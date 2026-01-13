Antonio Conte squalificato per due giornate dopo l'espulsione per proteste rimediata nel corso di Inter-Napoli: tornerà in panchina all'Allianz Stadium contro la Juventus.
Conte squalificato dopo l'espulsione in Inter-Napoli: quante giornate? La decisione ufficiale del Giudice Sportivo
CONTE SQUALIFICATO: IL COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO
"SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €15.000,00 CONTE Antonio (Napoli): per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, sinavvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive, solo grazie all'intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di giuoco; infrazione segnalata dal Quarto Ufficiale; per avere, inoltre, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, reiterato tale atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale".
A breve il servizio completo.