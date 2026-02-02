Conte risponde ad Allegri su calendari e infortuni: "Di sicuro lui non sta giocando tanto"

Il tema legato ai calendari fittissimi, alle tante partite in programma e ai conseguenti infortuni derivanti dagli impegni ravvicinati, continua a far discutere.
L'ultimo atto offre il botta e risposta tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri, i quali a distanza di poche ore hanno espresso i rispettivi punti di vista rifacendosi a quanto evidenziato reciprocamente.
Al pensiero di Max è corrisposto quello dell'allenatore del Napoli, offerto a Coverciano a margine della cerimonia che l'ha visto aggiudicarsi la Panchina d'Oro relativa alla stagione 2024/2025.