Conte risponde ad Allegri su calendari e infortuni: "Di sicuro lui non sta giocando tanto"

Allegri, intervenuto a Milanello per presentare l'impegno di martedì sera al Dall'Ara, in merito all'argomento aveva affermato:

"Inutile parlare, i calendari sono questi e quando ci dicono di giocare noi giochiamo. Sapevamo della problematica delle Olimpiadi, è un'opportunità per recuperare giocatori che non sono al meglio: cerchiamo di vedere il lato positivo".

"Ho allenato 5 anni alla Juventus e in quegli anni la Juve ha vinto 5 scudetti, 4 Coppe Italia e ha disputato 2 finali di Champions e giocavamo le stesse partite di chi non gioca, eppure eravamo in testa. Spero che l'anno prossimo avrò questi 'problemi', per me giocare la Champions è un piacere. Poi bisognerà allestire un certo tipo di rosa, ma quelli sono altri aspetti".