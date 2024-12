Conte replica a Marotta: “Se l’Inter non vince lo scudetto in tanto dovranno farsi delle domande”

Lazio vs SSC Napoli

Conte replica a Marotta, che ha parlato degli azzurri favoriti per lo scudetto: “L’Inter ha due squadre e trequarti. Ognuno recita la sua parte”

La Coppa Italia come prossimo imminente impegno, con un pensiero però sempre rivolto al campionato, dove attualmente il Napoli occupa il primo posto in classifica.

Antonio Conte parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia: l’allenatore azzurro sottolinea l’importanza del match e allo stesso tempo replica in maniera importante a Beppe Marotta.

Il presidente dell’Inter infatti ha più volte parlato di un Napoli favorito per lo scudetto: sul tema ha voluto dire la sua Antonio Conte, replicando in maniera netta a Marotta.