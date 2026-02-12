Conte non può sbagliare contro la Roma, il Napoli si gioca tutto: in caso di sconfitta a rischio anche il posto Champions

Un'altra notte amara per il Napoli, che contro il Como ha salutato anticipatamente anche la Coppa Italia.
Stavolta la corsa degli azzurri si è interrotta ai quarti di finale ed ai calci di rigore dopo una gara ben giocata soprattutto nel secondo tempo. Ma l'eliminazione resta.
Di fatto al Napoli non rimane quindi che mettere la testa solo sul campionato ma senza fare troppi voli pindarici. Conte d'altronde è stato chiaro dopo Napoli-Como: la corsa Scudetto non è più affare dei campioni d'Italia.
Allo stesso tempo l'allenatore sa bene come la sfida casalinga di domenica sera contro la Roma è uno di quegli appuntamenti da non sbagliare. In caso contrario tutto, ma davvero tutto, tornerebbe in discussione.