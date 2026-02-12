Goal.com
Lelio Donato

Conte non può sbagliare contro la Roma, il Napoli si gioca tutto: in caso di sconfitta a rischio anche il posto Champions

Dopo l'eliminazione da Champions e Coppa Italia resta solo il campionato ma Conte esclude il Napoli dalla corsa Scudetto. L'obiettivo è restare tra le prime quattro e battere la Roma sarà fondamentale.

Un'altra notte amara per il Napoli, che contro il Como ha salutato anticipatamente anche la Coppa Italia.

Stavolta la corsa degli azzurri si è interrotta ai quarti di finale ed ai calci di rigore dopo una gara ben giocata soprattutto nel secondo tempo. Ma l'eliminazione resta.

Di fatto al Napoli non rimane quindi che mettere la testa solo sul campionato ma senza fare troppi voli pindarici. Conte d'altronde è stato chiaro dopo Napoli-Como: la corsa Scudetto non è più affare dei campioni d'Italia. 

Allo stesso tempo l'allenatore sa bene come la sfida casalinga di domenica sera contro la Roma è uno di quegli appuntamenti da non sbagliare. In caso contrario tutto, ma davvero tutto, tornerebbe in discussione.

    NAPOLI FUORI DA TUTTE LE COPPE

    Dopo il trentesimo posto nella fase campionato di Champions League, dove il Napoli è stato l'unica squadra italiana che non è riuscita a qualificarsi neppure per i playoff, ecco la sconfitta ai rigori contro il Como.

    Conte al termine della gara non ha fatto drammi sottolineando ancora una volta la grande emergenza in cui gioca la sua squadra ormai da mesi.

    Gli infortuni, in effetti, sono stati davvero tanti ma per il tecnico non erano preventivabili e dunque non ci sono particolari colpe da addebitare a lui o al suo staff.

    Di fatto però ora il rischio concreto è che l'unica soddisfazione stagionale resti la vittoria ottenuta in Supercoppa Italiana a dicembre.

    Un po' troppo poco forse per una squadra che porta ancora lo Scudetto sul petto. 

  • CORSA SCUDETTO FINITA?

    Nonostante da qui a fine stagione gli azzurri potranno concentrarsi solo sul campionato, Conte non sembra credere al bis Scudetto.

    Anzi, a precisa domanda, il tecnico del Napoli dopo la sconfitta contro il Como in Coppa Italia ha risposto piuttosto stizzito.

    "Ci sono nove punti di distacco, abbiamo problematiche serie e mi parlate di Scudetto.L’Inter sta viaggiando, ci sono Milan, Juventus e Roma e il Como stesso. Di che stiamo parlando? Ragioniamo di partita in partita, cercando di essere seri nelle domande e nelle considerazioni" ha sottolineato Conte.

    Parole velenose che però fotografano la realtà attuale. Il Napoli campione d'Italia al momento non sembra effettivamente in grado di difendere il tricolore che porta sul petto.

    E se l'Inter non dovesse rallentare neppure tra i due derby, quello d'Italia contro la Juventus e quello cittadino contro il Milan, il passaggio di consegne con i nerazzurri diventerà inevitabile.

  • VIETATO SBAGLIARE

    Di certo però il Napoli non può permettersi ulteriori passi falsi anche perché il distacco dal quinto posto rischia di ridursi ulteriormente già questo week-end.

    Gli azzurri hanno attualmente appena tre punti di margine sulla Juventus e sulla Roma. E domenica sera ospiteranno proprio i giallorossi al 'Maradona'.

    Un'eventuale sconfitta contro la squadra di Gasperini vedrebbe quindi il Napoli risucchiato nella bagarre per il quarto posto.

    Ecco perché il vero obiettivo dei campioni d'Italia da qui al termine della stagione è quello di blindare il piazzamento Champions.

    Restare fuori dalla massima competizione europea per club, infatti, sarebbe un durissimo colpo a livello d'immagine ma anche economico.

  • CALENDARIO IN DISCESA

    Il calendario potrebbe risultare un alleato fondamentale per Conte.

    Dopo l'eliminazione da Champions e Coppa Italia, infatti, il Napoli sarà la squadra di testa che giocherà meno partite di tutti nei prossimi mesi dato che il Milan deve recuperare la gara contro il Como mercoledì prossimo.

    Gli azzurri insomma scenderanno in campo solo una volta a settimana. Ovvero la condizione ideale per Conte che avrà il tempo di preparare le singole partite. Oltre a cercare di recuperare infortunati ed energie.

    Inoltre, dopo la sfida casalinga contro la Roma e la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta, il Napoli affronterà nell'ordine Verona, Torino, Lecce e Cagliari ovvero tutte squadre sulla carta nettamente inferiori e che lottano per altri obiettivi.

    Mentre il prossimo scontro diretto sarà quello in casa contro il Milan previsto ad aprile. Ma allora il posto in Champions potrebbe essere già blindato, o quasi.

