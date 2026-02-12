Conte non può sbagliare contro la Roma, il Napoli si gioca tutto: in caso di sconfitta a rischio anche il posto Champions

Nonostante da qui a fine stagione gli azzurri potranno concentrarsi solo sul campionato, Conte non sembra credere al bis Scudetto.

Anzi, a precisa domanda, il tecnico del Napoli dopo la sconfitta contro il Como in Coppa Italia ha risposto piuttosto stizzito.

"Ci sono nove punti di distacco, abbiamo problematiche serie e mi parlate di Scudetto.L’Inter sta viaggiando, ci sono Milan, Juventus e Roma e il Como stesso. Di che stiamo parlando? Ragioniamo di partita in partita, cercando di essere seri nelle domande e nelle considerazioni" ha sottolineato Conte.

Parole velenose che però fotografano la realtà attuale. Il Napoli campione d'Italia al momento non sembra effettivamente in grado di difendere il tricolore che porta sul petto.

E se l'Inter non dovesse rallentare neppure tra i due derby, quello d'Italia contro la Juventus e quello cittadino contro il Milan, il passaggio di consegne con i nerazzurri diventerà inevitabile.