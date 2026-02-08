Conte lancia l'allarme e manda un messaggio alla società su mercato, infortuni e vivaio: cosa non funziona al Napoli?

Il Napoli, ridotto in dieci uomini, strappa una vittoria rocambolesca e al fotofinish a 'Marassi' contro il Genoa: il calcio di rigore trasformato da Hojlund al 95' consente così agli azzurri di imporsi con il risultato di 2-3 e di portarsi provvisoriamente a -1 dal Milan e a -6 dall'Inter.
Nonostante i tre punti dal peso specifico enorme per i campioni d'Italia in carica, nel post partita di DAZN Antonio Conte ha espresso una certa preoccupazione riguardo all'attuale situazione che è venuta a crearsi in casa azzurra. Sotto analisi, infatti, finiscono inevitabilmente la bontà del mercato estivo operato dal ds Giovanni Manna e la pesantissima questione relativa agli infortuni, con il Napoli che si è ritrovato con la rosa letteralmente decimata dai problemi fisici dei suoi giocatori più importanti, e ai quali ora si è aggiunto anche Scott McTominay.
Una situazione a tratti paradossale che non può lasciare tranquillo Conte in vista di questa seconda parte di stagione. E l'interrogativo, a questo punto, sorge spontaneo: cosa non funziona al Napoli?