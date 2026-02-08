Conte lancia l'allarme e manda un messaggio alla società su mercato, infortuni e vivaio: cosa non funziona al Napoli?

Se andiamo ad analizzare con ordine le problematiche evidenziate da Conte nel post partita, è chiaro che quella relativa al mercato merita un approfondimento molto serio. Il mercato operato dal club campione d'Italia, infatti, non ha ripagato, quantomeno ad oggi, le grandi aspettative dell'estate. Il massiccio lavoro operato in entrata, con l'acquisto di nove calciatori, aveva consentito al Napoli costruire una rosa ancora più profonda e ricca di alternative in ogni ruolo del campo, proprio con il chiaro intento di consentire a Conte di gestire, in maniera quasi scientifica, le rotazioni che diventano necessarie con il triplo impegno.

Il campo, però, ha raccontato tutta un'altra storia: Beukema, che al fianco di Rrahmani sarebbe dovuto diventare il nuovo leader difensivo del Napoli, ha sin qui deluso le aspettative, al punto che Conte continua a preferirgli Juan Jesus, nonostante il disastroso rendimento di Buongiorno. L'arrivo di Gutierrez, invece, rappresenta una pura alternativa sugli esterni, ma nulla più. E Marianucci? In sei mesi non ha mai visto il campo. Scenario che ha portato alla sua cessione in prestito.

Passando al centrocampo, la grande attesa e le aspettative erano tutte riposte su Kevin De Bruyne, ma il grave infortunio muscolare accusato contro l'Inter lo costringe tutt'ora ai box. Per non parlare di Noa Lang e Lorenzo Lucca, voluti fortemente in estate per incrementare il numero di soluzioni offensive del Napoli ed entrambi ceduti, in prestito, nel mercato di gennaio.

L'unica eccezione, in positivo, è stata invece Rasmus Hojlund. Il danese è a tutti gli effetti il colpo azzeccato dell'estate napoletana ma a fronte degli investimenti fatti non può di certo bastare per parlare di bilancio positivo.

"Se siamo persone intelligenti dobbiamo fare delle riflessioni sulla composizione della rosa e sul mercato", dice Conte. Difficile dargli torto, ma allo stesso tempo un altro quesito sorge spontaneo: questi giocatori li ha scelti anche lui, no?