Conte su Kvaratskhelia: "Il padre e l'agente facciano il padre e l'agente, c'è un contratto col Napoli"

Antonio Conte ribadisce l'incedibilità di Di Lorenzo e Kvaratskhelia e assicura: "Con De Laurentiis unità di intenti".

Antonio Conte non le manda a dire.

Sulla scia dell'approccio scelto durante la conferenza stampa di presentazione, il neo allenatore del Napoli si è mostrato ulteriormente deciso e irremovibile per quanto riguarda il mercato: oggetto del discutere, naturalmente, il futuro di Giovanni Di Lorenzo e di Khvicha Kvaratskhelia.

In particolare quello del georgiano, la cui posizione risulta in bilico ma che il tecnico salentino - in interviste concesse a 'Mediaset', 'Rai' e Sky' a margine dell'incontro con la stampa andato in scena al Palazzo Reale - ha voluto consolidare nell'ottica di una permanenza in azzurro. Al netto di rumors e dichiarazioni, con tanto di chiaro messaggio recapitato a chi cura gli interessi di Kvara.