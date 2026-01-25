Conte tra arbitri e infortuni: "Chiediamo un calcio pulito, sull'emergenza forse stiamo pagando qualcosa che non dovevamo fare"

Il Napoli crolla all'Allianz Stadium e vede sempre più lontana l'Inter, dovendosi ora concretamente guardare le spalle nell'ottica della serratissima lotta per un posto in Champions.
Antonio Conte ha commentato il pesante ko rimediato dagli azzurri contro la Juventus, ponendo sotto la lente l'oggettiva carenza di risorse che - tra infortuni e mercato - sta attanagliando i partenopei nelle ultime uscite.
Ecco cosa ha detto l'allenatore salentino, intervenuto dopo il match sia a Sky che a DAZN, aprendo anche una parentesi sull'episodio da moviola che più ha fatto discutere: il contatto in area tra Bremer e Hojlund.