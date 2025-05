Il tecnico presenterà le proprie richieste al presidente De Laurentiis: dal budget per il mercato al miglioramento delle infrastrutture.

Tra i temi ricorrenti di questi caldi, caldissimi giorni c'è ovviamente quello legato al futuro di Antonio Conte. L'allenatore del Napoli, che venerdì potrebbe vincere lo Scudetto davanti al pubblico del 'Maradona', sarà poi chiamato a tracciare le linee guida del proprio futuro.

Nonostante un contratto valido fino al 30 giugno 2027, infatti, il domani calcistico del tecnico salentino è ancora pieno zeppo di punti interrogativi. Le possibilità che Conte lasci il Napoli sembrano concrete ma per capire quanto occorrerà attendere la conclusione di una stagione che, a conti fatti, potrebbe anche regalare un finale diverso.

Proprio così, perché come riferito da Il Mattino, di deciso e definito non c'è proprio nulla e Conte, in cuor suo, coltiva ancora la possibilità di costruire un futuro di alto livello all'ombra del Vesuvio.