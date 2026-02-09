Conte ha l'occasione di sfatare il tabù Coppa Italia: senza Champions e lontani dall'Inter può diventare un obiettivo del Napoli

E se la Coppa Italia diventasse il vero obiettivo stagionale del Napoli?
Gli azzurri d'altronde sono stati eliminati prematuramente dalla Champions League ed attualmente sono distanti ben nove punti dall'Inter capolista.
Il bis Scudetto, insomma, ad oggi sembra complicato mentre in Coppa Italia il cammino è almeno sulla carta più semplice e sicuramente meno lungo.
Conte peraltro in carriera non ha mai vinto il trofeo, sfiorato solo alla sua prima stagione sulla panchina della Juventus quando perse in finale proprio contro il Napoli.