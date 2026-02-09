Goal.com
FBL-ITA-SERIEA-NAPOLI-FIORENTINAAFP
Lelio Donato

Conte ha l'occasione di sfatare il tabù Coppa Italia: senza Champions e lontani dall'Inter può diventare un obiettivo del Napoli

Il tecnico ha vinto cinque Scudetti con tre squadre diverse ma in Coppa Italia si è spesso fermato troppo presto. Ora per il Napoli di Conte senza Champions League può diventare un obiettivo concreto.

E se la Coppa Italia diventasse il vero obiettivo stagionale del Napoli?

Gli azzurri d'altronde sono stati eliminati prematuramente dalla Champions League ed attualmente sono distanti ben nove punti dall'Inter capolista.

Il bis Scudetto, insomma, ad oggi sembra complicato mentre in Coppa Italia il cammino è almeno sulla carta più semplice e sicuramente meno lungo.

Conte peraltro in carriera non ha mai vinto il trofeo, sfiorato solo alla sua prima stagione sulla panchina della Juventus quando perse in finale proprio contro il Napoli.

  • L'ELIMINAZIONE DELLA SCORSA STAGIONE

    Ma com'era andato il Napoli l'anno scorso in Coppa Italia?

    La squadra di Conte, dopo il decimo posto della stagione precedente, aveva superato a fatica il Modena solo ai calci di rigore rischiando l'eliminazione già ad agosto.

    Poi era arrivato il roboante 5-0 contro il Palermo nel turno successivo prima di uscire agli ottavi di finale.

    In quell'occasione Conte schierò molte seconde linee, nonostante il Napoli non fosse impegnato nelle coppe europee. 

    Un turnover che costò la sconfitta contro la Lazio per 3-1 e la conseguente eliminazione.

  • COPPA ITALIA OBIETTIVO STAGIONALE

    Quest'anno però la Coppa Italia può diventare un vero obiettivo per il Napoli.

    Gli azzurri hanno infatti già salutato la Champions League uscendo addirittura nella fase campionato.

    Mentre in campionato il ritardo dall'Inter capolista inizia a diventare importante. Ecco perché, dopo il trionfo in Supercoppa Italiana, sottovalutare l'impegno contro il Como è assolutamente vietato.

    Anche perché in semifinale il Napoli affronterebbe proprio la squadra di Chivu e giocherebbe il ritorno al 'Maradona'. 

  • SOLO UNA FINALE PER CONTE

    Vincere la Coppa Italia inoltre sarebbe una prima volta assoluta per Antonio Conte da allenatore.

    L'attuale tecnico del Napoli non ha mai vinto la competizione neppure alla guida di Juventus e Inter. Il miglior risultato resta la finale raggiunta nella stagione 2011/12, ovvero la prima di Conte in bianconero.

    La Juventus però venne sconfitta proprio dal Napoli nell'ultimo atto dopo aver vinto il primo dei nove Scudetti consecutivi senza perdere neppure una partita in campionato.

    Nelle stagioni successive tra Juventus e Inter, invece, Conte non è mai andato oltre le semifinali di Coppa Italia.

  • QUANTE COPPE ITALIA HA VINTO IL NAPOLI

    Al contrario la Coppa Italia è già stata spesso terra di conquista per il Napoli di De Laurentiis.

    Gli azzurri infatti hanno vinto questo trofeo nel 2012, nel 2014 e per ultimo nel 2020. 

    Sono in totale sei le Coppe Italia vinte dal Napoli nella sua storia. Meno solo di Juventus, Roma, Inter e Lazio.

    Di seguito l'albo d'oro della Coppa Italia:

    • Juventus 15
    • Roma 9
    • Inter 9
    • Lazio 7
    • Napoli 6
    • Fiorentina 6
    • Milan 5
    • Torino 5
    • Sampdoria 4
    • Parma 3
    • Bologna 3
    • Atalanta 1
    • Genoa 1
    • Venezia 1
    • Vado 1
    • Vicenza 1
