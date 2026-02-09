Conte ha l'occasione di sfatare il tabù Coppa Italia: senza Champions e lontani dall'Inter può diventare un obiettivo del Napoli

Al contrario la Coppa Italia è già stata spesso terra di conquista per il Napoli di De Laurentiis.

Gli azzurri infatti hanno vinto questo trofeo nel 2012, nel 2014 e per ultimo nel 2020.

Sono in totale sei le Coppe Italia vinte dal Napoli nella sua storia. Meno solo di Juventus, Roma, Inter e Lazio.

Di seguito l'albo d'oro della Coppa Italia: