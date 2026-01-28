Conte amareggiato dall'eliminazione in Champions League dopo Napoli-Chelsea: "Risultato bugiardo, meritavamo l'accesso ai playoff"

Non resterà nella storia come una serata positiva, ma il Napoli ha dimostrato - nonostante le difficoltà del periodo - di poter competere con qualsiasi avversario.
La formazione partenopea ha affrontato il Chelsea a viso aperto, rimontando l’iniziale vantaggio firmato da Enzo Fernandez su rigore grazie ai gol di Vergara e Hojlund, per poi cedere nella ripresa ai colpi di Joao Pedro.
Al termine della gara, Antonio Conte, ai microfoni di Sky Sport, ha espresso rammarico per l’addio anticipato alla competizione, elogiando comunque la prestazione dei suoi.