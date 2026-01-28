Conte amareggiato dall'eliminazione in Champions League dopo Napoli-Chelsea: "Risultato bugiardo, meritavamo l'accesso ai playoff"

"Ritmi sostenibili per le italiane? Spesso in Champions trovi delle squadre contro cui giochi a viso aperto. Non è che in Europa non ci sia tattica, ma ci sono più duelli e ci sono più corse e campo da difendere. In Italia c’è molto tatticismo, trovi squadre che si chiudono in difesa e devi trovare una soluzione per segnare. L’obiettivo è quello di portare la squadra a giocare a ritmi alti. Non esiste mettere il pullman davanti alla porta e a ripartire. Noi, nonostante i 13 assenti, siamo andati uomo contro uomo. Grazie a questa mentalità abbiamo vinto uno Scudetto e la Supercoppa.”