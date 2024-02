"Conte è il migliore allenatore al mondo insieme a Guardiola": l'ex Inter non ha dubbi

L'attaccante della Sampdoria, di proprietà dell'Inter: "Lautaro è l’attaccante più forte del mondo. Pirlo e le tre dita? Il pallone è finito in mare".

Sebastiano Esposito non sente il peso della maglia blucerchiata. Genova e la Sampdoria, una piazza caldissima. Aspettative alte da non deludere e l’obiettivo di ritornare ben presto in Serie A.

L’attaccante di proprietà dell’Inter ha accettato la sfida Samp e si è trasferito all’ombra della Lanterna per giocare con continuità e continuare il processo di maturazione.

5 goal e 4 assist è il bottino totalizzato finora in campionato, con un dicembre da urlo culminato con il premio di MVP della Serie B.

“Conte? Il miglior allenatore del mondo insieme a Guardiola”.

Ai microfoni di ‘Cronache di Spogliatoio’, ha parlato a tutto tondo: dall’esperienza all’estero ai ricordi all’Inter con Conte, Lautaro e Inzaghi, fino alla curiosità sulle esercitazioni con Pirlo e il tiro con le tre dita.