Conte e il mancato ritorno alla Juventus: "Non ho avuto contatti con nessuno, cercato solo da terze persone"

L'allenatore del Napoli: "L'incontro con De Laurentiis è stato fondamentale. Le voci mi hanno fatto male, non hanno tenuto conto di come sono fatto".

Lo Scudetto col Napoli, il mancato ritorno alla Juventus e molto altro: Antonio Conte si è raccontato in una lunga intervista a Sette, magazine del Corriere della Sera, poche settimane dopo la gioia del trionfo in campionato.

Uno dei temi principali della chiacchierata? La corte della Juventus, che ha pensato concretamente a lui in sostituzione di Igor Tudor, poi rimasto a Torino. Così come Conte è rimasto a Napoli per provare a dare continuità, tra Italia ed Europa, a quanto ha appena conquistato.

Di seguito ecco dunque gli stralci principali dell'intervista di Conte a Sette.