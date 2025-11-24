Pubblicità
Antonio Conte Napoli 2025-2026Getty Images
Claudio D'Amato

Conte conferma la difesa a 3 anche per Napoli-Qarabag: "Bisogna fare di necessità virtù"

Antonio Conte prosegue sulla scia della novità tattica presentata contro l'Atalanta: "Figlia dell'emergenza, a centrocampo serve un'alternativa dalla panchina". E avverte: "Col Qarabag step Champions".

Nel giorno del quinto anniversario della scomparsa di Diego Armando Maradona, nel suo stadio il Napoli cercherà di cambiare passo in Champions League.

Prossimo ostacolo il Qarabag, sulla carta abbordabile ma la cui classifica dice tutt'altro: gli azeri stanno stupendo il mondo intero, ragion per cui in casa azzurra sarà vietato sbagliare e confermare i segnali di riscatto offerti sabato contro l'Atalanta.

Antonio Conte è intervenuto in conferenza alla vigilia del match, in programma martedì alle 21: ecco cosa ha detto l'allenatore leccese.

  • "SAREBBE BELLO DEDICARE UNA VITTORIA A MARADONA"

    "Sappiamo tutti cosa ha rappresentato e rappresenta Maradona per Napoli, sarebbe bello se riuscissimo a dedicargli una vittoria".

  • "QARABAG RIVELAZIONE, SERVE TANTA ENERGIA"

    "Il Qarabag può essere considerata la rivelazione di questa Champions, hanno 7 punti ottenuti su campi difficili e hanno fermato il Chelsea sfiorando la vittoria. Hanno tanti stranieri ben integrati, ritmi alti e qualità, serviranno una grande gara e tanta energia dall'inizio, perché loro ne metteranno molta".

  • "GLI INFORTUNI? UN ALLENATORE DEVE GESTIRE QUESTI MOMENTI"

    "I tanti infortuni? Per ogni allenatore ci sono cose che puoi controllare: il lavoro, la preparazione tecnico-tattica della partita, mentre non puoi controllare chi hai a disposizione. Di sicuro da inizio anno abbiamo dovuto e continuiamo a fare di necessità virtù, sopperendo a situazioni importanti, ma l'allenatore deve cercare soluzioni e gestire al meglio questi momenti. Noi è da inizio anno che lo stiamo facendo, speriamo che ci giri anche un po' per avere una scelta più vasta".

  • "COL QARABAG STEP CHAMPIONS"

    "Come si gestiscono gli impegni ravvicinati? Gestendo le energie e recuperando forze, contro l'Atalanta c'è stato un dispendio importante. Ci portiamo dietro la prova positiva e il risultato, questo dà morale e linfa, ma sappiamo che col Qarabag sarà un'altra partita importante come le consideriamo tutte. Si tratta di uno step che ha un rilievo nel cammino Champions, ci arriviamo nel modo giusto come stato d'animo, dobbiamo dare tutto ciò che abbiamo".

  • "HOJLUND E RRAHMANI OK, GILMOUR E SPINAZZOLA NON SO QUANDO TORNANO"

    "Hojlund e Rrahmani? Sono state sostituzioni tecnico-tattiche: Amir veniva da 2 partite intense in Nazionale, aveva fatto un ottimo primo tempo e speso tante energie. Rasmus lo stesso: aveva dato tutto, poi l'ho cambiato con Lucca".

    "Gilmour e Spinazzola? Di sicuro non sono infortuni muscolari. I tempi di recupero ancora non riesco a saperli".

  • "NERES E LANG BENE, MA ORA SERVONO CONFERME"

    "Neres e Lang? Noa è arrivato quest'anno, David già c'era e l'anno scorso in tante partite è stato decisivo. Contro l'Atalanta hanno offerto un'ottima prova in fase realizzativa, ma ora bisogna continuare, c'è una nuova partita in cui dare risposte e conferme".

  • "DIFESA A 3? BISOGNA FARE DI NECESSITÀ VIRTÙ"

    "La difesa a 3? Figlia dell'emergenza, più che altro parliamo di centrocampo a 2 per avere la possibilità di un'alternativa in panchina da utilizzare come Elmas, anche se non è proprio il suo ruolo. Bisognerà continuare e fare di necessità virtù, cercando di presentare sempre una squadra organizzata che sa cosa fare, perché non basta cambiare sistema".

  • "LUKAKU ANCORA OUT CON LA ROMA"

    "Il recupero di Lukaku? Per la Roma non è assolutamente pronto, ha ancora un po' da lavorare. La sua importanza sotto tutti i punti di vista la conosciamo benissimo, è un giocatore riconosciuto a livello internazionale. Lui dà tanto quando gioca e all'interno del gruppo, è uno dei più carismatici. Averlo recuperato sotto questo profilo, dopo essersi curato in Belgio, è importante. Sono situazioni di emergenza in cui mettersi l'elmetto e dove tutti devono dare il loro contributo, sia in campo che fuori".

