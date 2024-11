Conte verso Napoli-Atalanta: "Sfida per l'Europa, Lobotka non ci sarà"

SSC Napoli vs Atalanta

Antonio Conte allontana la parola Scudetto, annuncia il nuovo forfait di Lobotka ed esalta l'Atalanta: "Un esempio".

Altro incrocio ad alta quota per il Napoli, che dopo il colpo grosso di San Siro domenica ad ora di pranzo riceverà l'Atalanta.

La squadra di Antonio Conte, prima in classifica, è chiamata a superare lo scoglio probabilmente più imprevedibile tra quelli presenti nei quartieri alti: la Dea di Gian Piero Gasperini, infatti, è tornata di prepotenza a insidiare le altre big del campionato e rappresenta il secondo dei tre test verità racchiusi in pochi giorni, che sarà completato dalla trasferta del 10 novembre in casa dell'Inter e proseguirà col match contro la Roma di fine novembre.

Ecco cosa ha detto l'allenatore salentino, in conferenza stampa, alla vigilia di Napoli-Atalanta.