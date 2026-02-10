Conte amaro dopo Napoli-Como: "Ma quale Scudetto, abbiamo problematiche serie"

"Tornare in corsa per lo Scudetto? Ma che domanda è? Parliamo di infortuni, come fai a prevedere l'infortunio di Di Lorenzo, come fai prevedere quello di di Lukaku che si è staccato il tendine, quello di De Bruyne che si è staccato il tendine della gamba già operata, come fai a prevedere che Gilmour ha un problema pubalgico, si deve operare e sta fuori tre mesi. Che dobbiamo fare? Andare al santuario e pregare. Sono infortuni gravi che ti condizionano tutta la stagione, avere sistematicamente 6-7 giocatori fuori... di che parliamo? Poi giocando sempre gli stessi arrivano altri problemi, come McTominay e Rrahmani che vanno a sommarsi alle altre assenze. C'è stato il mercato di gennaio ma non potevamo fare nulla se non a costo zero, abbiamo preso due ragazzi per darci una mano. Quello che stiamo facendo quest'anno è qualcosa di straordinariamente incredibile. Scudetto? Abbiamo 9 punti di distacco, ci sono problematiche serie, c'è l'Inter che viaggia, c'è la Juve, il Milan, la Roma e il Como stesso. Cerchiamo di essere seri nelle analisi e nelle domande".