Conte amaro dopo Napoli-Como: "Ma quale Scudetto, abbiamo problematiche serie"

"Onore ai ragazzi, affrontavamo il Como a pieno regime e che veniva da dieci giorni di pausa, noi venivamo da una partita giocata tre giorni fa col Genoa, dove abbiamo chiuso addirittura in dieci e abbiamo perso anche McTominay. Non posso dire nulla ai ragazzi, vanno solo elogiati, stiamo andando oltre le nostre potenzialità attuali. Abbiamo poche risorse che non c'entrano nulla con quelle che avremmo dovuto avere. I ragazzi stanno facendo cose egregie, ai rigori poteva vincere il Como, potevamo vincere noi. Abbiamo vinto la Supercoppa, in un anno e mezzo abbiamo vinto anche uno Scudetto. Ci sono annate in cui vorresti fare di più, ma per come siamo messi adesso stiamo già facendo di più perché chiunque farebbe fatica in queste situazioni. Grazie anche ai tifosi che continuano a sostenerci e che vedono che ci stiamo impegnando al massimo delle nostre possibilità. Nonostante tutte le difficoltà siamo riusciti ad arrivare ad un centimetro dal risultato".