Contatto Sommer-Nzola e rigore in Fiorentina-Inter, l'audio a Open VAR: "Sfiora il pallone ma è imprudente"

L’analisi dell'episodio da moviola della sfida Fiorentina-Inter della 22ª giornata attraverso l’audio arbitro-VAR nel corso di Supertele su DAZN.

L’Inter si aggiudica lo scontro diretto contro la Juventus a San Siro e tenta la fuga con il +4 (con una partita in meno) sui bianconeri di Allegri.

Ma prima del Derby d’Italia del Meazza, i nerazzurri di Simone Inzaghi aveva espugnato il Franchi di Firenze, in una partita condita da episodi da moviola e polemiche per alcuni situazioni di gioco.

Nel corso della trasmissione in onda su DAZN, ‘Supertele’, l’ex arbitro e attuale componente della commissione C.A.N. D'Amato ha analizzato - dopo aver mandato in onda gli audio delle conversazione tra arbitro e VAR a Lissone - l’operato del direttore di gara Gianluca Aureliano della sezione di Bologna nel consueto appuntamento con Open VAR.

Tra gli episodi più discussi c’è il contatto tra Yann Sommer, portiere dell’Inter, e M’bala Nzola, attaccante della Fiorentina, con il calcio di rigore fischiato in favore dei toscani.