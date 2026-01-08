Consigli Fantacalcio Serie A 2025/2026: chi prendere all'asta di riparazione

A inizio stagione, chi lo ha preso, lo ha fatto al massimo come settimo-ottavo slot per la difesa, ma oggi Bartesaghi è praticamente il top di ruolo da prendere all'asta di riparazione. Media voto impressionante e bonus in canna, come in canna. Può solo migliorare e vale un mini investimento se volete rafforzare la difesa.

Difficile sia rimasto libero Belghali, ma dipende molto da quando avete fatto l'asta. Se l'algerino è tra gli svincolati, allora vale un tentativo, perché è il classico quinto da bonus che al fanta può spostare da qui a fine stagione. Diego Carlos è arrivato a fine mercato al Como ed è probabile sia ancora senza squadra in parecchie leghe. Titolarissimo di Fabregas con Ramon, ottima media voto e potenzialità di bonus ancora non espresse. Cabal è il jolly di Spalletti, ha avuto parecchi problemi fisici, ma se è svincolato e siete coperti dietro, pensateci come scommessa per la seconda parte di stagione. Maripan è uno dei centrali difensivi con la fanta-media migliore: in leghe non troppo numerose è probabile sia rimasto svincolato, in tal caso prendetelo.

Kolasinac ha iniziato la stagione da infortunato, ma ora è a disposizione e sarà titolare. Nell'Atalanta poi c'è anche Bernasconi, colpo low cost che potrebbe tornarvi molto utile nella seconda parte di stagione. A sinistra è spesso il titolare. Così come è titolare Zanoli nell'Udinese, uno che può migliorare ancora in termini di bonus. Pedersen all'inizio del campionato giocava pochissimo, ma ora con Baroni sta trovando grande continuità e anche lui ha ancora bonus potenziali da tirar fuori, specialmente +1. Pellegrini è ormai titolare a sinistra nella Lazio, è una bella scommessa per il girone di ritorno. Celik fino alla terza giornata era un mistero, ma poi Gasperini lo ha plasmato a sua immagine e somiglianza ed oggi è un difensore da fanta. Potrebbe essere rimasto libero in parecchie leghe. Parisi sta trovando molto spazio, complice anche i problemi di Gosens, e con il cambio modulo potrebbe anche giocare alto a centrocampo. A pochi crediti può rivelarsi un'intuizione all'asta.

Se cercate tappabuchi che giocano sempre, allora potete andare su Bianchetti della Cremonese, Bella-Kotchap del Verona, ma anche su Canestrelli e Caracciolo del Pisa. Occhio anche a Barbieri, inizialmente fuori ma ora sempre titolare a destra nella Cremo. E poi la scomessina Coppola, classe 2005 del Pisa che potrebbe sorprendere nella seconda parte di campionato.