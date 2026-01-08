Consigli Fantacalcio Serie A 2025/2026: chi prendere all'asta di riparazione

Chi prendere all'asta di riparazione del Fantacalcio?
Chi prendere all'asta di riparazione del Fantacalcio?
Quali potrebbero essere i migliori svincolati?
Ecco la guida completa su portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti da comprare all'asta di riparazione.
Ruolo sempre delicato da gestire all'asta di riparazione, dato che portieri di prima fascia tra gli svincolati non ce ne sono.
Se avete fatto l'asta in anticipo ad agosto, è probabile che sia rimasto libero Muric, sicuramente il migliore in termini di media voto. Si tratta del classico portiere da modificatore, ottimo da alternare al vostro titolare.
Audero in leghe non troppo numerose sarà rimasto svincolato. A inizio stagione l'hype sulla Cremonese non era certamente alto, ma la squadra di Nicola subisce relativamente poco, così come il Parma, dove Corvi si è preso la titolarità dopo l'infortunio di Suzuki (che non rientrerà prima di marzo). Cuesta ha scelto lui come numero uno nonostante l'arrivo di Guaita.
Tra gli svincolati dovrebbe poi esserci anche Paleari, scelto da Baroni come nuovo titolare del Torino al posto di Israel. I granata difensivamente concedono abbastanza, ma in termini di voti Paleari sta facendo benissimo, rivelandosi così una manna per il modificatore. Semper poi può essere un'idea per fare alternanza, specie quando il Pisa gioca in casa. Se Leali è ancora libero ci si può pensare: rimarrà lui il portiere titolare del Genoa, nonostante le voci su Perin, destinato a restare alla Juventus.
TITOLARI, SECONDI E TERZI PORTIERI IN SERIE A: LE GERARCHIE TRA I PALI
A inizio stagione, chi lo ha preso, lo ha fatto al massimo come settimo-ottavo slot per la difesa, ma oggi Bartesaghi è praticamente il top di ruolo da prendere all'asta di riparazione. Media voto impressionante e bonus in canna, come in canna. Può solo migliorare e vale un mini investimento se volete rafforzare la difesa.
Difficile sia rimasto libero Belghali, ma dipende molto da quando avete fatto l'asta. Se l'algerino è tra gli svincolati, allora vale un tentativo, perché è il classico quinto da bonus che al fanta può spostare da qui a fine stagione. Diego Carlos è arrivato a fine mercato al Como ed è probabile sia ancora senza squadra in parecchie leghe. Titolarissimo di Fabregas con Ramon, ottima media voto e potenzialità di bonus ancora non espresse. Cabal è il jolly di Spalletti, ha avuto parecchi problemi fisici, ma se è svincolato e siete coperti dietro, pensateci come scommessa per la seconda parte di stagione. Maripan è uno dei centrali difensivi con la fanta-media migliore: in leghe non troppo numerose è probabile sia rimasto svincolato, in tal caso prendetelo.
Kolasinac ha iniziato la stagione da infortunato, ma ora è a disposizione e sarà titolare. Nell'Atalanta poi c'è anche Bernasconi, colpo low cost che potrebbe tornarvi molto utile nella seconda parte di stagione. A sinistra è spesso il titolare. Così come è titolare Zanoli nell'Udinese, uno che può migliorare ancora in termini di bonus. Pedersen all'inizio del campionato giocava pochissimo, ma ora con Baroni sta trovando grande continuità e anche lui ha ancora bonus potenziali da tirar fuori, specialmente +1. Pellegrini è ormai titolare a sinistra nella Lazio, è una bella scommessa per il girone di ritorno. Celik fino alla terza giornata era un mistero, ma poi Gasperini lo ha plasmato a sua immagine e somiglianza ed oggi è un difensore da fanta. Potrebbe essere rimasto libero in parecchie leghe. Parisi sta trovando molto spazio, complice anche i problemi di Gosens, e con il cambio modulo potrebbe anche giocare alto a centrocampo. A pochi crediti può rivelarsi un'intuizione all'asta.
Se cercate tappabuchi che giocano sempre, allora potete andare su Bianchetti della Cremonese, Bella-Kotchap del Verona, ma anche su Canestrelli e Caracciolo del Pisa. Occhio anche a Barbieri, inizialmente fuori ma ora sempre titolare a destra nella Cremo. E poi la scomessina Coppola, classe 2005 del Pisa che potrebbe sorprendere nella seconda parte di campionato.
Partiamo dai 'big' rimasti potenzialmente svincolati perché a inizio stagione non godevano certo della stessa considerazione. Stiamo parlando di Zielinski e McKennie, entrambi diventati delle risorse importanti per Inter e Juventus, anche in termini di bonus. Per loro può valerne la pena spendere qualche credito in più.
Miretti, rimasto alla Juventus, sembrava uno slot sprecato, ma oggi è diventato una risorsa importante per Spalletti da sfruttare anche al fanta. All'asta iniziale, tra i giocatori del Como, Perrone è stato probabilmente uno di quelli più snobbati, specie in leghe non troppo numerose. Ma quest'anno si sta consacrando a tutti gli effetti, anche al fantacalcio in zona bonus. Nome perfetto per rafforzare il centrocampo, per Fabregas è un insostituibile. Berisha ve l'avevamo consigliato già come rivelazione a 1 all'asta iniziale, adesso costerà un po' di più, ma è lui il faro tecnico del Lecce, l'uomo da bonus che batte tutti i piazzati.
Kone del Sassuolo ha iniziato la stagione con un'espulsione ed è probabile che sia stato sottovalutato. Da lì in poi, invece, è esploso in termini di rendimento (fanta media top), sempre titolare e incisivo anche in zona goal. Ondrejka è tornato dall'infortunio e ora diventa un nome sicuramente su cui puntare per l'asta: per Cuesta è fondamentale, i bonus arriveranno. E a proposito di infortunati, attenzione a Suslov che tornerà a disposizione a febbraio e può trasformarsi in un bel colpo low cost su cui scommettere.
Cataldi alla Lazio sta trovando grande continuità e bonus, un ottimo quarto slot per il centrocampo. E pure Basic può essere una bella chiamata, ottima fanta-media e buon potenziale da bonus. Ndour alla Fiorentina sta trovando tanto spazio con Vanoli, così come Thorsby con De Rossi. Il norvegese, in particolare, è sempre una risorsa su palla inattiva. Brescianini alla Fiorentina può tornare uomo-fanta con le sue incursioni, puntarci all'asta può essere davvero una buona idea. Akinsanmiro deve ancora crescere a livello di bonus, ma porta sempre voti alti e ha il posto da titolare assicurato. Come chiamate a 1 vi consigliamo Leris, Vural e Al-Musrati: il secondo è più una scommessa, mentre gli altri due vi garantiscono minutaggio assicurato, con l'algerino del Pisa che gioca in posizione molto avanzata listato da centrocampista. Infine occhio alla crescita di Miller nell'Udinese: potrebbe diventare protagonista nella seconda parte di stagione.
Occhi puntati più che altro sui nuovi arrivi e sull'impatto che potrebbero avere in Serie A, in termini di titolarità e bonus.
Sicuramente sarà titolare Durosinmi, acquisto più costoso nella storia del Pisa che in nerazzurro potrebbe calciare anche i rigori. Un terzo-quarto slot su cui si può provare a scommettere, con 4-5 goal in canna da qui a fine stagione che potrebbero rivelarsi parecchio utili.
Che fare con Ratkov? Numericamente è il sostituto di Castellanos alla Lazio, ma non è stata una richiesta esplicita di Sarri e il posto da titolare fisso non è assicurato, con Dia che gli parte davanti nelle gerarchie. Potenzialmente potrebbe essere la grande intuizione dell'asta di riparazione, ma va considerato più una scommessa in termini di credete da spendere che un primo-secondo slot.
E invece Fullkrug? Come caratteristiche è unico nella rosa del Milan, ma di base Allegri andrà avanti con la coppia Pulisic-Leao, con il tedesco che verrà utilizzato più come pedina da utilizzare a gara in corso, magari nelle partite dove serve l'attaccante che sa giocare sporco in area di rigore. Un terzo slot d schierare a prescindere in leghe numerose o un quarto da mettere nelle giornate giuste.
La chiamata migliore tra tutte potrebbe essere Kilicsoy. Pisacane ha avuto la pazienza di gestirlo e ora è il nuovo titolare del Cagliari. I goal in Serie A li sa fare e lo ha già dimostrato e non va sottovalutato il fatto che è anche un rigorista (li tirava lo scorso anno al Besiktas). Solomon sarà il jolly offensivo di Vanoli, ma listato attaccante è più una scommessa da leghe numerose che può spaccare le partite a gara in corso. Banda è incostante ma come tappabuchi o alternativa ai titolari ci sta per puntellare l'attacco. Benedyczak se sta bene gioca con Cuesta e può battere anche i rigori. Vitinha si è trasformato con De Rossi ed è finalmente diventato un attaccante da fanta. Buono anche come terzo slot.