Consigli Fantacalcio: i giocatori svincolati da prendere a 1 all'asta di riparazione

Portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti svincolati da prendere a 1 all'asta di riparazione: tutti i consigli ruolo per ruolo.

L'analisi, ruolo per ruolo, sui migliori svincolati da prendere a 1 all'asta di riparazione al Fantacalcio.

La lista dei portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti che potrebbero aiutarvi a completare la rosa spendendo pochi crediti.

La guida completa ai possibili colpi a 1.

  • PORTIERI DA PRENDERE A 1 ALL'ASTA DI RIPARAZIONE

    • Audero
    • Bento
    • Corvi
    • Muric
    • Paleari
    • Ravaglia

    Per quanto riguarda i portieri, in particolare, tutto dipende dal numero di partecipanti nella vostra lega.

    In termini di qualità-prezzo, questi dovrebbero comunque essere i portieri svincolati più allettanti per l'asta di riparazione.

    Ravaglia non è un titolare fisso, ma tra i problemi fisici di Skorupski e il turnover d'Italiano, un pensierino su di lui ci sta tutto. Tra l'altro è tra i top in Serie A come media voto.

    Ottima la media anche di Audero alla Cremonese, che tra l'altro non subisce tantissimo. Buono anche il rendimento di Muric, da considerare come alternativa ai titolari. 

    Corvi, almeno fino a marzo, sarà il primo portiere del Parma. Potete puntarci come opzione anche senza avere Suzuki. Paleari si è preso il posto al Torino e sta prendendo ottimi voti per il modificatore, anche se il Toro prende un po' troppi goal.

    Occhio poi a Bento, nuovo titolare del Genoa. Prende il posto di Leali e potrebbe garantire maggiore affidabilità. 

  • Bernasconi Atalanta 2025-2026Getty Images

    DIFENSORI DA PRENDERE A 1 ALL'ASTA DI RIPARAZIONE

    • Arizala
    • Barbieri
    • Bernasconi
    • Bertola
    • Bianchetti
    • Cabal
    • Caracciolo
    • Circati
    • Frese
    • Kolasinac
    • Lazaro
    • Nelsson
    • Parisi
    • Obert
    • Veiga
    • Walukiewicz

    Considerando la crescita delle ultime giornate sarà più difficile prenderlo a 1, ma Bernasconi merita comunque una chiamata, in alcune leghe potrebbe ancora rivelarsi un colpo low cost. Altrimenti virate su Kolasinac, afflitti dai problemi fisici ma verso il pieno recupero. Quando sta bene è un titolare. 

    Un altro rebus è Cabal, ma anche lui a 1 ha senso se siete coperti. Per Spalletti è un jolly da sfruttare. In termini di bonus si può provare a puntare su Parisi, che con Vanoli gioca a centrocampo, ma anche su Lazaro e Frese. Circati ha una delle medie voto migliori tra i difensori, è rientrato dal grave infortunio e adesso è inamovibile in difesa per il Parma. Bertola in fin dei conti gioca sempre, a volte anche come quinto. Barbieri in crescita nella Cremonese.

    Obert è sottovalutato, ma come quinto-sesto slot va benissimo. Anche da bonus in certe giornate. Veiga è il titolare fisso a destra del Lecce, mentre se cercate tappabuchi per scongiurare l'uomo in meno, allora affidatevi a Caracciolo, Bianchetti, Walukiewicz e Nelsson. Spesa minima e raramente saltano minuti. Arizala classica scommessa da 1 futuristica, l'Udinese ci ha investito. 

  • CENTROCAMPISTI DA PRENDERE A 1 ALL'ASTA DI RIPARAZIONE

    • Aebischer
    • Akinsansmiro
    • Adopo
    • Bernede
    • Cataldi
    • Collocolo
    • Fadera
    • Gandelman
    • Leris
    • Miller
    • Ndour
    • Piotrowski
    • Pobega
    • Ramadani
    • Sorensen
    • Suslov
    • Thorsby

    Partiamo dagli insostituibili che rappresentano oro colato per puntellare la rosa ed evitare di rimanere in 10 nelle giornate di magra. Si tratta di Adopo, Aebischer, Piotrowski, Ramadani e Bernede. Con loro andate sul sicuro in termini di minutaggio. Tra tutti, Bernede è quello che può portarvi anche qualche bonus in più.

    Akinsamiro è una delle rivelazioni del Pisa, ottima media voto e prestazioni in crescita. Leris, sempre nel Pisa, si è preso la titolarità ed è attivo in zona bonus. Cataldi è ormai titolare fisso nella Lazio e batte anche i piazzati. Thorsby con De Rossi è tornato in auge e la sua fanta-media è davvero buona. Sorensen finalmente sta trovando spazio nel Parma ed ha ancora potenziale inespresso. Pobega viene spesso sottovalutato, ma è un jolly da bonus per il Bologna di Italiano. Ndour con Vanoli sta crescendo, si può prendere a poco e sperare nella sua consacrazione.

    Fadera non è titolare, ma va sempre a voto. Può essere utilissimo in sede di riparazione. Gandelman al Lecce può sorprendere, in Belgio segnava parecchio ed è listato centrocampista. Miller possibile rivelazione della seconda parte di campionato, Runjaic lo sta schierando con continuità. Tra gli infortunati occhio a Suslov e Collocolo: sono pronti a rientrare ed averli in rosa può fare molto comodo. 

  • Petar Ratkov LazioGetty Images

    ATTACCANTI DA PRENDERE A 1 ALL'ASTA DI RIPARAZIONE

    • Banda
    • Benedyczak
    • Borrelli
    • Durosinmi
    • Mosquera
    • Ratkov
    • Solomon
    • Vitinha

    Prendere attaccanti a 1 all'asta di riparazione è sempre complicato. Dipende chiaramente anche qui dal numero di partecipanti, ma qualche occasione low cost c'è sempre.

    Vitinha con De Rossi è rinato e può finire molto bene la stagione. Borrelli potrebbe deprezzarsi con l'esplosione di Kilicsoy, ma Pisacane comunque ci punta e nelle giornate giuste si può sfruttare.

    Solomon è ormai il primo cambio per Vanoli alla Fiorentina e sa spaccare le partite. Listato attaccante, a 1 può essere una buona alternativa in leghe più numerose. Banda, espulsione a parte, sta facendo molto bene con Di Francesco. 

    Mosquera ha parecchio minutaggio al Verona, come ultimo slot è utilissimo. Benedyczak ha la fiducia di Cuesta e attenzione ai rigori. Chiamata interessante da ultimi slot.

    Su Ratkov non ci sono certezze di titolarità, ma un tentativo va fatto, specie se low cost. Durosinmi nuovo titolare del Pisa, chissà che non possa essere lui a invertire la tendenza offensiva dei toscani. 

