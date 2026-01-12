Consigli Fantacalcio: i giocatori svincolati da prendere a 1 all'asta di riparazione

- Audero
- Bento
- Corvi
- Muric
- Paleari
- Ravaglia
Per quanto riguarda i portieri, in particolare, tutto dipende dal numero di partecipanti nella vostra lega.
In termini di qualità-prezzo, questi dovrebbero comunque essere i portieri svincolati più allettanti per l'asta di riparazione.
Ravaglia non è un titolare fisso, ma tra i problemi fisici di Skorupski e il turnover d'Italiano, un pensierino su di lui ci sta tutto. Tra l'altro è tra i top in Serie A come media voto.
Ottima la media anche di Audero alla Cremonese, che tra l'altro non subisce tantissimo. Buono anche il rendimento di Muric, da considerare come alternativa ai titolari.
Corvi, almeno fino a marzo, sarà il primo portiere del Parma. Potete puntarci come opzione anche senza avere Suzuki. Paleari si è preso il posto al Torino e sta prendendo ottimi voti per il modificatore, anche se il Toro prende un po' troppi goal.
Occhio poi a Bento, nuovo titolare del Genoa. Prende il posto di Leali e potrebbe garantire maggiore affidabilità.