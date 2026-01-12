Consigli Fantacalcio: i giocatori svincolati da prendere a 1 all'asta di riparazione

Arizala

Barbieri

Bernasconi

Bertola

Bianchetti

Cabal

Caracciolo

Circati

Frese

Kolasinac

Lazaro

Nelsson

Parisi

Obert

Veiga

Walukiewicz

Considerando la crescita delle ultime giornate sarà più difficile prenderlo a 1, ma Bernasconi merita comunque una chiamata, in alcune leghe potrebbe ancora rivelarsi un colpo low cost. Altrimenti virate su Kolasinac, afflitti dai problemi fisici ma verso il pieno recupero. Quando sta bene è un titolare.

Un altro rebus è Cabal, ma anche lui a 1 ha senso se siete coperti. Per Spalletti è un jolly da sfruttare. In termini di bonus si può provare a puntare su Parisi, che con Vanoli gioca a centrocampo, ma anche su Lazaro e Frese. Circati ha una delle medie voto migliori tra i difensori, è rientrato dal grave infortunio e adesso è inamovibile in difesa per il Parma. Bertola in fin dei conti gioca sempre, a volte anche come quinto. Barbieri in crescita nella Cremonese.

Obert è sottovalutato, ma come quinto-sesto slot va benissimo. Anche da bonus in certe giornate. Veiga è il titolare fisso a destra del Lecce, mentre se cercate tappabuchi per scongiurare l'uomo in meno, allora affidatevi a Caracciolo, Bianchetti, Walukiewicz e Nelsson. Spesa minima e raramente saltano minuti. Arizala classica scommessa da 1 futuristica, l'Udinese ci ha investito.