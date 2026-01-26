Consigli Fantacalcio 2025/2026: 5 difensori da prendere all'asta di riparazione

Chi prendere in difesa all'asta di riparazione del Fantacalcio?
Quali sono i possibili migliori difensori svincolati sui quali puntare?
Ecco una lista di cinque nomi che potrebbero fare al caso vostro.
A inizio stagione nessuno si aspettava un impatto del genere e in molte leghe potrebbe essere rimasto libero. Tra infortuni e Coppa d'Africa si è visto poco nell'ultimo mese, ma adesso è proprio il momento giusto per prenderlo senza spendere troppi crediti.
Palladino gli sta dando sempre più fiducia e la sua fanta media può ancora crescere. A sinistra se la gioca con Zalewski, ma andrà praticamente sempre a voto con possibilità di bonus.
Nel girone d'andata ha giocato poco e niente, ma ora è un titolare di Chivu ed è sempre un'arma su palla inattiva. Puntateci per rafforzare il reparto.
Il suo hype all'asta iniziale era pressocché nullo. Ma Gasperini lo ha trasformato quasi in un quinto dei suoi. Ottima fanta-media e titolarità assicurata.
Una delle possibili soprese del girone di ritorno. Adesso ha la fiducia di Allegri ed è sempre potenzialmente pericoloso su palla inattiva. Difensore da bonus.