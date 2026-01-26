Goal.com
Bisseck Belghali De WinterGetty Images
Marco Trombetta

Consigli Fantacalcio 2025/2026: 5 difensori da prendere all'asta di riparazione

Cinque difensori da comprare all'asta di riparazione al Fantacalcio: tutti i consigli e le analisi per capire su chi puntare durante il mercato.

Chi prendere in difesa all'asta di riparazione del Fantacalcio?

Quali sono i possibili migliori difensori svincolati sui quali puntare?

Ecco una lista di cinque nomi che potrebbero fare al caso vostro.

  • BELGHALI (VERONA)

    A inizio stagione nessuno si aspettava un impatto del genere e in molte leghe potrebbe essere rimasto libero. Tra infortuni e Coppa d'Africa si è visto poco nell'ultimo mese, ma adesso è proprio il momento giusto per prenderlo senza spendere troppi crediti. 

  • BERNASCONI (ATALANTA)

    Palladino gli sta dando sempre più fiducia e la sua fanta media può ancora crescere. A sinistra se la gioca con Zalewski, ma andrà praticamente sempre a voto con possibilità di bonus. 

  • Yann Bisseck Bologna Inter Supercoppa ItalianaGetty

    BISSECK (INTER)

    Nel girone d'andata ha giocato poco e niente, ma ora è un titolare di Chivu ed è sempre un'arma su palla inattiva. Puntateci per rafforzare il reparto. 

  • CELIK (ROMA)

    Il suo hype all'asta iniziale era pressocché nullo. Ma Gasperini lo ha trasformato quasi in un quinto dei suoi. Ottima fanta-media e titolarità assicurata. 

  • DE WINTER (MILAN)

    Una delle possibili soprese del girone di ritorno. Adesso ha la fiducia di Allegri ed è sempre potenzialmente pericoloso su palla inattiva. Difensore da bonus. 

