Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Berisha Brescianini BaturinaGetty Images
Marco Trombetta

Consigli Fantacalcio 2025/2026: 5 centrocampisti da prendere all'asta di riparazione

Cinque centrocampisti da comprare all'asta di riparazione al Fantacalcio: tutti i consigli e le analisi per capire su chi puntare durante il mercato.

Pubblicità

Chi prendere a centrocampo all'asta di riparazione del Fantacalcio?

Quali sono i possibili migliori centrocampisti svincolati sui quali puntare?

Ecco una lista di cinque nomi che potrebbero fare al caso vostro

  • BALDANZI (GENOA)

    Il cambio di maglia potrebbe riportarlo ad essere un uomo fanta. De Rossi lo ha voluto fortemente al Genoa e alla lunga sarà titolare, giocando praticamente in attacco. 

    • Pubblicità

  • BATURINA (COMO)

    Aveva hype anche all'asta iniziale, ma per un periodo è stato un oggetto misterioso. Oggi è uno dei migliori centrocampisti da prendere all'asta di riparazione se è rimasto svincolato. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Medon Berisha LecceGetty

    BERISHA (LECCE)

    Il faro del Lecce, batte tutti i piazzati e potrebbe battere anche i rigori. L'infortunio lo ha tenuto fuori per un po', ma ora è pronto a tornare al top. Ha già dimostrato di essere un fattore in zona bonus. 

  • BRESCIANINI (FIORENTINA)

    Sa fare bonus e l'ha dimostrato ovunque ha giocato. Con la Fiorentina ritrova continuità e minutaggio. Uno dei migliori su cui puntare. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • MIRETTI (JUVENTUS)

    Spalletti lo sta valorizzando alla grande. Giocando sulla trequarti ha bonus potenziali ogni partita. Un mini investimento all'asta di riparazione ci sta. 

0