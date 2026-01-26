Consigli Fantacalcio 2025/2026: 5 centrocampisti da prendere all'asta di riparazione

Chi prendere a centrocampo all'asta di riparazione del Fantacalcio?
Quali sono i possibili migliori centrocampisti svincolati sui quali puntare?
Ecco una lista di cinque nomi che potrebbero fare al caso vostro
Il cambio di maglia potrebbe riportarlo ad essere un uomo fanta. De Rossi lo ha voluto fortemente al Genoa e alla lunga sarà titolare, giocando praticamente in attacco.
Aveva hype anche all'asta iniziale, ma per un periodo è stato un oggetto misterioso. Oggi è uno dei migliori centrocampisti da prendere all'asta di riparazione se è rimasto svincolato.
Il faro del Lecce, batte tutti i piazzati e potrebbe battere anche i rigori. L'infortunio lo ha tenuto fuori per un po', ma ora è pronto a tornare al top. Ha già dimostrato di essere un fattore in zona bonus.
Sa fare bonus e l'ha dimostrato ovunque ha giocato. Con la Fiorentina ritrova continuità e minutaggio. Uno dei migliori su cui puntare.
Spalletti lo sta valorizzando alla grande. Giocando sulla trequarti ha bonus potenziali ogni partita. Un mini investimento all'asta di riparazione ci sta.