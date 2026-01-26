Goal.com
Raspadori Colombo MalenGetty Images
Marco Trombetta

Consigli Fantacalcio 2025/2026: 5 attaccanti da prendere all'asta di riparazione

Cinque attaccanti da comprare all'asta di riparazione al Fantacalcio: tutti i consigli e le analisi per capire su chi puntare durante il mercato.

Chi prendere in attacco all'asta di riparazione del Fantacalcio?

Quali sono i possibili migliori attaccanti svincolati sui quali puntare?

Ecco una lista di cinque nomi che potrebbero fare al caso vostro.

  • COLOMBO (GENOA)

    Con De Rossi è un altro giocatore. Inizio di stagione terrificante, quindi in molte leghe sarà rimasto libero. Adesso è il momento di prenderlo, un terzo slot ideale per il vostro attacco. 

  • DUROSINMI (PISA)

    Il nuovo titolare in attacco del Pisa ha già dimostrato di saper fare goal. Può essere una buona intuizione low cost per l'asta da alternare ai titolari. 

  • Kilicsoy Cagliari Serie AGetty Images

    KILICSOY (CAGLIARI)

    Oggetto misterioso per gran parte della stagione, ora è la perla del Cagliari. Sa segnare in tutti i modi e rivelarsi una risorsa per la seconda parte di campionato. 

  • MALEN (ROMA)

    Il colpo in attacco per l'asta, senza dubbio. Gasperini è innamorato di lui e l'olandese ha l'attitudine per mangiarsi la Serie A. Se avete crediti da spendere, fatelo per lui. 

  • RASPADORI (ATALANTA)

    La concorrenza all'Atalanta non manca, ma Raspadori conosce la Serie A e si saprà imporre, alla lunga anche come titolare. Dietro Malen, è l'altro grande colpo in attacco. 

