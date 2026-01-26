Consigli Fantacalcio 2025/2026: 5 attaccanti da prendere all'asta di riparazione

Chi prendere in attacco all'asta di riparazione del Fantacalcio?
Quali sono i possibili migliori attaccanti svincolati sui quali puntare?
Ecco una lista di cinque nomi che potrebbero fare al caso vostro.
Chi prendere in attacco all'asta di riparazione del Fantacalcio?
Quali sono i possibili migliori attaccanti svincolati sui quali puntare?
Ecco una lista di cinque nomi che potrebbero fare al caso vostro.
Con De Rossi è un altro giocatore. Inizio di stagione terrificante, quindi in molte leghe sarà rimasto libero. Adesso è il momento di prenderlo, un terzo slot ideale per il vostro attacco.
Il nuovo titolare in attacco del Pisa ha già dimostrato di saper fare goal. Può essere una buona intuizione low cost per l'asta da alternare ai titolari.
Oggetto misterioso per gran parte della stagione, ora è la perla del Cagliari. Sa segnare in tutti i modi e rivelarsi una risorsa per la seconda parte di campionato.
Il colpo in attacco per l'asta, senza dubbio. Gasperini è innamorato di lui e l'olandese ha l'attitudine per mangiarsi la Serie A. Se avete crediti da spendere, fatelo per lui.
La concorrenza all'Atalanta non manca, ma Raspadori conosce la Serie A e si saprà imporre, alla lunga anche come titolare. Dietro Malen, è l'altro grande colpo in attacco.