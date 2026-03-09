Consapevolezza, rosa e testa libera: perché questo Milan può credere allo Scudetto

Nell’immediato post derby, Max Allegri ha provato subito a frenare i facili entusiasmi: “L'Inter ha sette punti di vantaggio ed è sempre la squadra più forte. Resta nettamente favorita”.
Affermazioni, quelle dell’allenatore rossonero, che rispecchiano la realtà. Ma dopo il triplice fischio di San Siro qualcosa potrebbe essere cambiato in casa Milan, quantomeno a livello psicologico oltre che ovviamente in riferimento alla classifica.
Il distacco dalla prima resta sempre ampio ma non impossibile da colmare, mentre il divario sul quinto posto è aumentato a 9 punti.