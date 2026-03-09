Consapevolezza, rosa e testa libera: perché questo Milan può credere allo Scudetto

Se il derby è stato deciso dalla rete di uno dei calciatori meno attesi, Estupinan, il Milan in questo finale di stagione può affidarsi anche a risorse presenti in rosa e fino questo momento poco utilizzate per diversi motivi. Oltre al già citato Estupinan, i rossoneri possono contare su un rigenerato Fofana, sulla freschezza atletica di Ricci e sulle geometrie di Jashari.

In attacco poi la sensazione è che di potenziale da sfruttare ce ne sia ancora tanto, da Leao e Pulisic (entrambi in ripresa fisica), passando per Fullkrug, Nkunku e il rientrante Gimenez. Per sognare la rimonta servirà l’apporto di tutti.