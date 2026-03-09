Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FBL-ITA-SERIEA-AC MILAN-INTER MILANAFP
Nino Caracciolo

Consapevolezza, rosa e testa libera: perché questo Milan può credere allo Scudetto

Il successo nel derby ha permesso al Milan di aumentare il distacco sul quinto posto e di accorciare sulla vetta: nonostante la rimonta resti difficile, ora i rossoneri possono sognare.

Pubblicità

Nell’immediato post derby, Max Allegri ha provato subito a frenare i facili entusiasmi: “L'Inter ha sette punti di vantaggio ed è sempre la squadra più forte. Resta nettamente favorita”.

Affermazioni, quelle dell’allenatore rossonero, che rispecchiano la realtà. Ma dopo il triplice fischio di San Siro qualcosa potrebbe essere cambiato in casa Milan, quantomeno a livello psicologico oltre che ovviamente in riferimento alla classifica.

Il distacco dalla prima resta sempre ampio ma non impossibile da colmare, mentre il divario sul quinto posto è aumentato a 9 punti.

  • STRADA PIÙ CORTA

    Nonostante Allegri, anche un po’ per strategia, continui a focalizzare l’attenzione sul distacco dal quinto posto che è aumentato a 9 punti, la strada più breve per il Milan porta alla vetta della classifica. Dopo il successo nel derby, infatti, il divario dall’Inter è sceso a sette lunghezze (e con gli scontri diretti a favore).

    • Pubblicità

  • ORA SOGNARE SI PUÒ

    La vittoria contro l’Inter, la seconda in questo campionato, ha ovviamente esaltato e dato nuova consapevolezza all’ambiente rossonero. Sette punti da recuperare con dieci partite da disputare sono tanti, specialmente se davanti c’è una squadra forte e abituata a vincere come l’Inter.

    Allo stesso tempo però, con il distacco dal quinto posto ancora aumentato, il Milan potrebbe giocare con maggiore spensieratezza le restanti gare di campionato. Insomma, l’impresa resta molto difficile ma per il Milan sognare è lecito.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • “NUOVE” RISORSE PER ALLEGRI

    Se il derby è stato deciso dalla rete di uno dei calciatori meno attesi, Estupinan, il Milan in questo finale di stagione può affidarsi anche a risorse presenti in rosa e fino questo momento poco utilizzate per diversi motivi. Oltre al già citato Estupinan, i rossoneri possono contare su un rigenerato Fofana, sulla freschezza atletica di Ricci e sulle geometrie di Jashari. 

    In attacco poi la sensazione è che di potenziale da sfruttare ce ne sia ancora tanto, da Leao e Pulisic (entrambi in ripresa fisica), passando per Fullkrug, Nkunku e il rientrante Gimenez. Per sognare la rimonta servirà l’apporto di tutti.

  • POSSIBILE CONTRACCOLPO PER L’INTER?

    Dopo la cocente delusione per l’eliminazione contro il Bodo/Glimt in Champions League, l’Inter ha reagito bene vincendo contro Lecce e Genoa in campionato e pareggiando nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Como. 

    Come reagirà adesso la squadra di Chivu davanti a questa nuova delusione? Un eventuale contraccolpo psicologico post derby potrebbe avere ripercussioni importanti sul finale di campionato, dando sempre maggiore fiducia al Milan.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL
0