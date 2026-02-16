Spalletti commenta gli episodi del Derby d'Italia alla viglia di Galatasaray-Juventus: "Kalulu ha subito due torti colossali e si prende del ceffo da Chivu: dovrei parlare io dei giocatori dell'Inter..."

Archiviare sconfitta e polemiche di San Siro per concentrarsi solo sul Galatasaray. L'imperativo della Juventus è chiaro.
Anche perché la storia dice che la trasferta di Istanbul è sempre stata avara di soddisfazioni per i colori bianconeri, visto che Madama non ha mai vinto nei tre precedenti in casa del Galatasaray.
E anzi ha perso gli ultimi due. L'ultima volta sotto una fitta nevicata quando il goal dell'ex interista Sneijder costò la clamorosa eliminazione dalla Champions League al primo turno.
Di seguito le parole di Luciano Spalletti in conferenza alla vigilia di Galatasaray-Juventus.