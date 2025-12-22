Conceicao verso il forfait: chi giocherebbe al suo posto contro il Pisa? Tutte le opzioni per Spalletti

Due pesanti successi di fila in campionato per scalare la classifica e mettersi in piena scia quarto posto, occupato oggi dalla Roma e distante solo un punto.
La Juventus di Luciano Spalletti è chiamata adesso a dare continuità ai risultati: per farlo sarà necessario anche trovare un undici titolare su cui fare affidamento, al netto ovviamente squalifiche e infortuni.
Per la trasferta contro il Pisa di sabato sera molto probabilmente il tecnico bianconero dovrà rinunciare a Francisco Conceicao, uscito acciaccato dalla gara contro la Roma.
Chi potrebbe giocare al suo posto in caso di forfait? Le soluzioni a Spalletti non mancano.