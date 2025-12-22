Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Luciano Spalletti Bologna Juventus 14122025Getty Images
Nino Caracciolo

Conceicao verso il forfait: chi giocherebbe al suo posto contro il Pisa? Tutte le opzioni per Spalletti

Nessuna lesione muscolare per il portoghese uscito anzitempo dalla gara contro la Roma, ma la sua presenza contro il Pisa è in forte dubbio: Spalletti ha diverse opzioni per sostituirlo.

Pubblicità

Due pesanti successi di fila in campionato per scalare la classifica e mettersi in piena scia quarto posto, occupato oggi dalla Roma e distante solo un punto.

La Juventus di Luciano Spalletti è chiamata adesso a dare continuità ai risultati: per farlo sarà necessario anche trovare un undici titolare su cui fare affidamento, al netto ovviamente squalifiche e infortuni.

Per la trasferta contro il Pisa di sabato sera molto probabilmente il tecnico bianconero dovrà rinunciare a Francisco Conceicao, uscito acciaccato dalla gara contro la Roma.

Chi potrebbe giocare al suo posto in caso di forfait? Le soluzioni a Spalletti non mancano.

  • COME STA CONCEICAO

    Francisco Conceicao è uscito anzitempo dalla gara contro la Roma per un problema muscolare: gli esami ai quali si è sottoposto hanno escluso lesioni, ma la sua presenza per la sfida contro il Pisa resta in forte dubbio, tanto che al momento l’ipotesi più probabile è il portoghese vada verso il forfait.

    • Pubblicità

  • ZHEGROVA NEL SEGNO DELLA CONTINUITÀ

    L’opzione naturale per sostituire Conceicao è rappresentata da Zhegrova, ancora mai impiegato da titolare in campionato. Dopo la gara contro la Roma Spalletti ha esaltato le qualità offensive dell’ex Lille, sottolineando però allo stesso tempo le sue grandi difficoltà nella fase difensiva.

    Se la scelta dovesse ricadere su Zhegrova, Spalletti opterebbe per la linea della continuità visto che si tratta del calciatore con le caratteristiche più simili a quelle di Conceicao presente nella rosa bianconera.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COSA HA DETTO SPALLETTI

    Queste le parole di Spalletti subito dopo Juventus-Roma: "Zhegrova non sa fare la fase difensiva, sotto al centrocampo non ha quella qualità lì, mentre se lo metti uno contro uno a 20 metri dal fondo diventa micidiale. Zhegrova non potrà mai coprire solidamente, in fase difensiva ha quelle caratteristiche: come posizione rientra, ma devi attaccarti alla maglia dell'avversario, perché ormai è tutto un duello fisico".

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • SOLUZIONE PIÙ OFFENSIVA

    Contro il Pisa Spalletti potrebbe anche decidere di schierare dal primo minuto tutti gli attaccanti che ha a disposizione, in un 3-4-2-1 con Yildiz e Openda alle spalle della prima punta David e con gli ultimi due a scambiarsi ruolo e posizioni a gara in corso.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • OPZIONE KOOPMEINERS

    Da non trascurare inoltre l’opzione Koopmeiners: l’olandese tornerà a disposizione di Spalletti dopo aver saltato per squalifica la sfida contro la Roma e potrebbe essere impiegato come uno dei due trequartisti (con caratteristiche più difensive). Con il rientro di Bremer, l’ex Atalanta potrebbe nuovamente agire dal centrocampo in avanti, suo “vecchio” ruolo. Una soluzione in più per Spalletti.

Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Juventus crest
Juventus
JUV
0