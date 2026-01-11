Pubblicità
Conceicao Juventus
Leonardo Gualano

Conceiçao recupera per Juventus-Cremonese? Le condizioni dell’esterno offensivo bianconero

Francisco Conceiçao ha saltato l’ultima partita di campionato contro il Sassuolo: le sue condizioni in vista della prossima sfida con la Cremonese.

Dalla Cremonese alla Cremonese: per Luciano Spalletti si chiude il primissimo cerchio in bianconero.

L’ex commissario tecnico Azzurro, che proprio contro i grigiorossi ha esordito sulla panchina della Juventus lo scorso novembre, nel ventesimo turno di campionato andrà alla ricerca, con la sua squadra, di quello che sarebbe il sesto successo in campionato nelle ultime sette partite. 

Una sfida, quella che si giocherà lunedì sera allo Stadium, che metterà in palio quei punti necessari per continuare a scalare la classifica e assestarsi in quelle posizioni che valgono una qualificazione alla prossima Champions League.

La marcia di avvicinamento alla gara è stata accompagnata dai dubbi legati alle condizioni di Francisco Conceiçao: il talento portoghese sarà a disposizione del suo allenatore nel ventesimo turno di campionato?


  • L’INFORTUNIO DI CONCEIÇAO

    Francisco Conceiçao si è infortunato nel corso di Juventus-Lecce, sfida valida per il diciottesimo turno di Serie A che si è giocata lo scorso 3 gennaio.

    La partita del talento portoghese è durata appena un tempo e a porle fine in maniera così anticipata è stato un problema di natura muscolare.

    Gli esami ai quali è stato sottoposto non hanno rivelato lesioni, ma intanto il giocatore è stato costretto a saltare la successiva gara contro il Sassuolo.

  Francisco Conceicao Juventus Roma

    COME STA CONCEIÇAO

    Secondo quanto emerso negli ultimi giorni, l’esterno offensivo portoghese non è ancora rientrato in gruppo.

    Conceiçao ha lavorato a parte per tutta la settimana e le sue condizioni vanno dunque monitorate.

    Il talento lusitano sta ancora smaltendo l’affaticamento muscolare che tanto lo ha condizionato dalla partita con la Roma in poi.

  • A DISPOSIZIONE PER LA CREMONESE?

    Ad oggi la presenza di Francisco Conceiçao contro la Cremonese è da considerarsi quantomeno a rischio.

    In casa Juventus, visto che il recupero non è stato ancora totale, si potrebbe decidere di non correre rischi e di posticipare dunque il suo rientro.

    In caso di forfait lunedì sera, Conceiçao potrebbe tornare a disposizione di Luciano Spalletti per la successiva sfida con il Cagliari in programma il prossimo 17 gennaio.

  Miretti

    CHI SOSTITUISCE CONCEIÇAO

    Anche qualora Conceiçao dovesse recuperare in tempo, molto difficilmente verrebbe schierato dal 1’ da Luciano Spalletti.

    Al tecnico bianconero le opzioni in quella porzione di campo non mancano e potrebbe riaffiorare una maglia da titolare a Miretti che tanto bene ha fatto nell’ultima uscita con il Sassuolo.

    L’alternativa sarebbe quella di lanciare dal 1’ Zhegrova.

