Conceiçao recupera per Juventus-Cremonese? Le condizioni dell’esterno offensivo bianconero

Dalla Cremonese alla Cremonese: per Luciano Spalletti si chiude il primissimo cerchio in bianconero.
L’ex commissario tecnico Azzurro, che proprio contro i grigiorossi ha esordito sulla panchina della Juventus lo scorso novembre, nel ventesimo turno di campionato andrà alla ricerca, con la sua squadra, di quello che sarebbe il sesto successo in campionato nelle ultime sette partite.
Una sfida, quella che si giocherà lunedì sera allo Stadium, che metterà in palio quei punti necessari per continuare a scalare la classifica e assestarsi in quelle posizioni che valgono una qualificazione alla prossima Champions League.
La marcia di avvicinamento alla gara è stata accompagnata dai dubbi legati alle condizioni di Francisco Conceiçao: il talento portoghese sarà a disposizione del suo allenatore nel ventesimo turno di campionato?