Conceiçao recupera per Juventus-Cremonese? Le condizioni dell’esterno offensivo bianconero

Francisco Conceiçao si è infortunato nel corso di Juventus-Lecce, sfida valida per il diciottesimo turno di Serie A che si è giocata lo scorso 3 gennaio.

La partita del talento portoghese è durata appena un tempo e a porle fine in maniera così anticipata è stato un problema di natura muscolare.

Gli esami ai quali è stato sottoposto non hanno rivelato lesioni, ma intanto il giocatore è stato costretto a saltare la successiva gara contro il Sassuolo.