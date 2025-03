L'arrivo di Tudor porterà diverse novità nella Juventus: dubbi sull'impiego di Conceicao e la permanenza a Torino, gli scenari.

Nuovo allenatore, nuove idee, nuovo schieramento tattico: in casa Juventus è cambiato tutto in pochi giorni. I giocatori partiti per gli impegni con la Nazionale sono rientrati tra martedì e mercoledì trovando alla Continassa non più Thiago Motta ma Igor Tudor.

Tra questi anche Francisco Conceicao, che è stato convocato con il Portogallo. L'esterno bianconero è uno dei giocatori che potrebbe risentire del cambio di guida tecnica. Per una questione di modulo e di caratteristiche, ci sono dubbi su come l'ex Porto può essere sfruttato dal tecnico croato in questo finale di stagione. Conceicao ha vissuto fin qui un'annata tra alti e bassi, legati soprattutto a qualche stop fisico di troppo.

La Juventus nei prossimi mesi farà valutazioni a 360 gradi su tutti e ovviamente anche i giocatori in prestito, come appunto Conceicao. Il suo futuro non è ancora deciso e chissà se le prossime partite avranno un impatto decisivo sulla scelta del club.