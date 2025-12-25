Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
David OpendaGetty Images
Andrea Ajello

Conceicao in dubbio, Zhegrova non al meglio: David e Openda insieme contro il Pisa? Le soluzioni per Spalletti

La Juventus si prepara alla sfida con il Pisa con qualche incertezza nel reparto offensivo: Spalletti potrebbe puntare sul doppio centravanti, la situazione.

Pubblicità

Un Natale in campo per la Juventus visto che i bianconeri si allenano anche oggi in vista della prossima partita di campionato, in programma sabato alle 20.45 contro il Pisa.

Una trasferta che dovrà servire alla squadra di Luciano Spalletti per dare continuità al momento positivo. Non mancano però dei dubbi in casa Juve, legati alle condizioni di alcunio giocatori.

In particolare il tecnico dovrà valutare la situazione in attacco e nello specifico sulla trequarti. Francisco Conceicao ha rimediato un piccolo problema muscolare nell'ultima gara contro la Roma ma anche Edon Zhegrova non si è allenato negli ultimi giorni. 

  • CONCEICAO RECUPERA PER PISA-JUVENTUS?

    Il portoghese, protagonista con la Roma per il goal che ha sbloccato la gara, è uscito dal campo con un dolorino muscolare. Gli esami non hanno evidenziato lesioni per Conceicao e questa è stata un'ottima notizia per Spalletti.

    L'ex Porto però non si è allenato in questi giorni con il gruppo, segnale di come fino ad ora non abbia superato questo piccolo problema. I prossimi due giorni saranno decisivi per capire se Conceicao potrà almeno essere tra i convocati o salterà la trasferta, scenario assolutamente possibile a questo punto. 

    • Pubblicità

  • ZHEGROVA NON SI È ALLENATO

    Il sostituto naturale di Conceicao è Zhegrova, che infatti lo ha sostituito nell'ultima mezz'ora contro la Roma con una prestazione fatta di luci e ombre, benissimo in attacco, deleterio in difesa. 

    L'ex Lille però è alle prese con l'influenza e in questi ultimi giorni non si è allenato. Dovrebbe comunque riuscire a recuperare in vista di sabato ma considerando anche le valutazioni generali sulla sua condizione fisica, i pochi allenamenti potrebbero incidere sulla scelta di Spalletti di tenerlo in panchina. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TENTAZIONE DOPPIO CENTRAVANTI

    In attesa di capire le condizioni di Conceicao e Zhegrova, chi sta bene ed è pronto per giocare sono i due centravanti, Lois Openda e Jonathan David. Spalletti ha cambiato tra Bologna e Roma, preferendo il canadese con  i rossoblù mentre Openda contro la squadra di Gian Piero Gasperini. Tra i due il belga ha dato le risposte più importanti, al di là del goal.

    Ma se giocassero insieme dal 1' minuto? In stagione è già capitato anche se mai da quando c'è Spalletti in panchina. "Hanno caratteristiche differenti e quindi possono giocare insieme: si abbinano e si accostano bene, poi bisognerà vedere come gestirli nel corso dei 90 minuti" aveva detto il tecnico qualche settimana fa sulla possibilità di vederli contemporaneamente. 

    A Pisa potrebbe passare dalle parole ai fatti, con Yildiz che eventualmente agirebbe da trequartista. 

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • LE ALTRE SOLUZIONI

    Spalletti comunque valuta anche altre opzioni per completare il reparto offensivo, dove le certezze sono Yildiz e uno tra Openda e David. Attenzione ad esempio a Fabio Miretti, jolly che può giocare in posizione più avanzata, nonostante con il tecnico fin qui sia stato impiegato principalmente a centrocampo.

    Mentre l'altra soluzione porta a Teun Koopmeiners; l'olandese rientra dalla squalifica ma difficilmente agirà in difesa questa volta. A centrocampo lo spazio non è molto con Thuram e Locatelli e quindi non è da scartare l'ipotesi di rivederlo più avanti, come faceva con Thiago Motta, pur non essendo la sua posizione preferita, come spiegato dallo stesso giocatore nei mesi passati. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Juventus crest
Juventus
JUV
0