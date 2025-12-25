Un Natale in campo per la Juventus visto che i bianconeri si allenano anche oggi in vista della prossima partita di campionato, in programma sabato alle 20.45 contro il Pisa.
Una trasferta che dovrà servire alla squadra di Luciano Spalletti per dare continuità al momento positivo. Non mancano però dei dubbi in casa Juve, legati alle condizioni di alcunio giocatori.
In particolare il tecnico dovrà valutare la situazione in attacco e nello specifico sulla trequarti. Francisco Conceicao ha rimediato un piccolo problema muscolare nell'ultima gara contro la Roma ma anche Edon Zhegrova non si è allenato negli ultimi giorni.