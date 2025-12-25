In attesa di capire le condizioni di Conceicao e Zhegrova, chi sta bene ed è pronto per giocare sono i due centravanti, Lois Openda e Jonathan David. Spalletti ha cambiato tra Bologna e Roma, preferendo il canadese con i rossoblù mentre Openda contro la squadra di Gian Piero Gasperini. Tra i due il belga ha dato le risposte più importanti, al di là del goal.

Ma se giocassero insieme dal 1' minuto? In stagione è già capitato anche se mai da quando c'è Spalletti in panchina. "Hanno caratteristiche differenti e quindi possono giocare insieme: si abbinano e si accostano bene, poi bisognerà vedere come gestirli nel corso dei 90 minuti" aveva detto il tecnico qualche settimana fa sulla possibilità di vederli contemporaneamente.

A Pisa potrebbe passare dalle parole ai fatti, con Yildiz che eventualmente agirebbe da trequartista.