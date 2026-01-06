Conceicao e Kelly non convocati: come gioca la Juventus contro il Sassuolo? Modulo e opzioni per Spalletti

Doppia defezione in casa Juventus in vista della sfida in programma questa sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo.
Luciano Spalletti dovrà infatti fare a meno sia di Francisco Conceicao che di Lloyd Kelly, entrambi alle prese con i rispettivi fastidi muscolari che gli impediranno di scendere in campo contro la formazione allenata da Fabio Grosso.
Il tecnico di Certaldo rinuncia dunque a due pedine importanti all'interno del proprio scacchiere: ma come può giocare la Juventus in casa del Sassuolo? Ecco tutte le opzioni.