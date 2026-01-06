Conceicao e Kelly non convocati: come gioca la Juventus contro il Sassuolo? Modulo e opzioni per Spalletti

La doppia assenza di Conceicao e di Lloyd Kelly aprono un paio di slot all'interno dell'undici titolare di Luciano Spalletti. Con ogni probabilità, Teun Koopmeiners verrà nuovamente arretrato a braccetto di difesa per completare il reparto arretrato insieme a Kalulu e Bremer.

Del resto, la Juve è molto corta per quanto concerne il pacchetto difensivo: oltre a Kelly, infatti, sono fermi ai box anche Federico Gatti e Daniele Rugani. In altre parole, scelte quasi obbligate nel pacchetto arretrato con Koopmeiners che dopo aver giocato le ultime due partite a centrocampo verrà nuovamente arretrato.