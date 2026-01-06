Pubblicità
Spalletti Juventus LecceGetty Images
Michael Di Chiaro

Conceicao e Kelly non convocati: come gioca la Juventus contro il Sassuolo? Modulo e opzioni per Spalletti

Spalletti a Reggio Emilia senza due uomini chiave: ecco come potrebbero giocare i bianconeri al Mapei Stadium.

Doppia defezione in casa Juventus in vista della sfida in programma questa sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Luciano Spalletti dovrà infatti fare a meno sia di Francisco Conceicao che di Lloyd Kelly, entrambi alle prese con i rispettivi fastidi muscolari che gli impediranno di scendere in campo contro la formazione allenata da Fabio Grosso.

Il tecnico di Certaldo rinuncia dunque a due pedine importanti all'interno del proprio scacchiere: ma come può giocare la Juventus in casa del Sassuolo? Ecco tutte le opzioni.

  • KOOPMEINERS TORNA IN DIFESA

    La doppia assenza di Conceicao e di Lloyd Kelly aprono un paio di slot all'interno dell'undici titolare di Luciano Spalletti. Con ogni probabilità, Teun Koopmeiners verrà nuovamente arretrato a braccetto di difesa per completare il reparto arretrato insieme a Kalulu e Bremer.

    Del resto, la Juve è molto corta per quanto concerne il pacchetto difensivo: oltre a Kelly, infatti, sono fermi ai box anche Federico Gatti e Daniele Rugani. In altre parole, scelte quasi obbligate nel pacchetto arretrato con Koopmeiners che dopo aver giocato le ultime due partite a centrocampo verrà nuovamente arretrato.

  • OCCASIONE PER MIRETTI SULLA TREQUARTI?

    All'interno del 3-4-2-1 tracciato da Luciano Spalletti si apre inevitabilmente una voragine sulla trequarti a causa dell'assenza di Conceicao. Una maglia andrà, ovviamente, a Kenan Yildiz, perno intoccabile dello scacchiere bianconero.

    Ma chi agirà, al fianco del turco, in zona rifinitura? Edon Zhegrova scalpita per una maglia da titolare dopo aver giocato 45 minuti contro il Lecce, ma chi potrebbe sfruttare una grande occasione dal 1' nella notte del Mapei è Fabio Miretti che, in quella posizione, ha dimostrato di saper essere incisivo. Occhio dunque alle quotazioni del classe 2003 decisamente in rialzo.

  • I CONVOCATI PER SASSUOLO-JUVE

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA JUVE COL SASSUOLO

    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David.

Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Juventus crest
Juventus
JUV
0