Conceicao decisivo in Juventus-Roma: Spalletti ha ritrovato il vero 'Chico'

Contro la Roma, Conceicao ha inscenato una delle migliori partite della sua stagione. Oltre al goal che ha sbloccato la partita, arrivato al culmine di una pregevole azione corale che ha coinvolto anche Yildiz e Cambiaso, l'ex Porto ha sempre dato la sensazione di essere una costante spina nel fianco della retroguardia giallorossa.

Nel 3-4-2-1 di Spalletti, infatti, 'Chico' è tornato ad essere determinante e decisivo, specialmente quando dalla destra ha avuto la possibilità e gli spazi necessari per attaccare la profondità e creare più di uno scompenso alla retroguardia capitolina, andando a creare sempre superiorità numerica in quella zona di campo.