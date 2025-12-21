Conceicao decisivo in Juventus-Roma: Spalletti ha ritrovato il vero 'Chico'

La Juventus coglie una vittoria davvero importante nell'economia del suo campionato piegando 2-1 la Roma all'Allianz Stadium di Torino.
Una vittoria di misura ma che consente ai bianconeri di consolidare il quinto posto in classifica, portandosi ad una sola lunghezza di distacco dal quarto posto che vale la Champions, occupato proprio dai giallorossi di Gasperini.
Contro la formazione capitolina è arrivata una prova di grande solidità che infonde ancora più consapevolezza in vista del futuro. Una prestazione di squadra, sì, ma che ha saputo esaltare anche qualche singolo: uno su tutti Francisco Conceicao.