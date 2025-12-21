Pubblicità
Conceicao Juventus RomaGetty
Michael Di Chiaro

Conceicao decisivo in Juventus-Roma: Spalletti ha ritrovato il vero 'Chico'

Contro la Roma il portoghese ha fornito una risposta molto solida: goal, prestazione di alto profilo e un segnale forte alla concorrenza (Zhegrova su tutti) nel reparto d'attacco.

La Juventus coglie una vittoria davvero importante nell'economia del suo campionato piegando 2-1 la Roma all'Allianz Stadium di Torino.


Una vittoria di misura ma che consente ai bianconeri di consolidare il quinto posto in classifica, portandosi ad una sola lunghezza di distacco dal quarto posto che vale la Champions, occupato proprio dai giallorossi di Gasperini.

Contro la formazione capitolina è arrivata una prova di grande solidità che infonde ancora più consapevolezza in vista del futuro. Una prestazione di squadra, sì, ma che ha saputo esaltare anche qualche singolo: uno su tutti Francisco Conceicao.

  • FATTORE DECISIVO

    Contro la Roma, Conceicao ha inscenato una delle migliori partite della sua stagione. Oltre al goal che ha sbloccato la partita, arrivato al culmine di una pregevole azione corale che ha coinvolto anche Yildiz e Cambiaso, l'ex Porto ha sempre dato la sensazione di essere una costante spina nel fianco della retroguardia giallorossa.

    Nel 3-4-2-1 di Spalletti, infatti, 'Chico' è tornato ad essere determinante e decisivo, specialmente quando dalla destra ha avuto la possibilità e gli spazi necessari per attaccare la profondità e creare più di uno scompenso alla retroguardia capitolina, andando a creare sempre superiorità numerica in quella zona di campo.

  • LE GERARCHIE: HA STACCATO ZHEGROVA

    Se nel corso delle ultime settimane era cresciuto in maniera esponenziale l'hype nei confronti di Edon Zhegrova, richiesto a furor di popolo dalla maggior parte dei sostenitori di fede bianconera, quanto visto sul rettangolo di gioco ha dipinto una realtà assai diversa.

    Il kosovaro si è visto sin qui solamente a sprazzi, mentre Conceicao ha saputo consolidare con forza la propria posizione all'interno delle gerarchie offensive di Spalletti. In altre parole, il portoghese va considerato, per forza di cose, il titolare in quella zona di campo dove sin qui si è sempre dimostrato maggiormente pronto, decisivo e impattante. Il match contro la Roma non ha fatto altro che certificare tale scenario.

  • TORNA AL GOAL DOPO 14 PARTITE

    Conceicao, autore del bel goal che ha sbloccato la partita con un chirurgico diagonale mancino, ha spezzato un digiuno che durava ormai da oltre due mesi. 

    'Chico', infatti, è tornato a segnare dopo un'astinenza di 14 partite ufficiali, tra tutte le competizioni: il suo ultimo sigillo risale infatti al 1° ottobre, giorno del suo piazzato vincente in Champions League contro il Villarreal. Quello contro la Roma è invece il suo terzo goal complessivo in stagione, il secondo in campionato dopo quello al Verona di fine settembre.

  • I NUMERI DI CONCEICAO

    I numeri di Conceicao nel corso della stagione 2025/26 tra tutte le competizioni.

    • 19 presenze
    • 13 volte titolare 
    • 3 goal
    • 0 assist
    • 1186 minuti giocati
0