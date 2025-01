Conceiçao bacchetta il Milan: "La Juventus ha avuto più fame, noi dobbiamo avere il frigo vuoto"

Juventus vs AC Milan

Conceiçao amareggiato per la sconfitta: "Il primo passo per vincere una partita è volerlo fare. Stanchezza? Siamo a gennaio, su...".

Primo passo falso per il Milan durante la gestione Conceiçao: i rossoneri si sono arresi alla Juventus, capace di interrompere la striscia di pareggi grazie alle reti di Mbangula e Weah nel secondo tempo.

Un match a due facce per il 'Diavolo': dopo un primo tempo equilibrato e con qualche ottima occasione per sbloccare il punteggio, Maignan e compagni sono rientrati in campo con lo spirito sbagliato e senza l'ardore che invece ha contraddistinto gli avversari.

Un doppio volto evidenziato da Sergio Conceiçao dopo il triplice fischio: tanta la delusione, esternata nell'intervista rilasciata ai microfoni di DAZN.