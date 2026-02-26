Comolli: 'L'espulsione di Kelly è stata frustrante. Spalletti? Serve continuità anche per l'allenatore"

"Stavo pensando durante la partita ieri che ci vorranno anni per riprendermi. È qualcosa che ho imparato quando lavoravo con loro all’Arsenal con Wenger. La gente dice che quando invecchi recuperi meglio, ma in realtà diventa sempre peggio. Faccio questo da 33 anni, quindi ho davanti altri 20 o 25 anni, non ne ho idea, diventerà sempre più difficile. I nostri tifosi sono stati assolutamente straordinari e voglio ringraziarli per quello che hanno fatto ieri. L’atmosfera nello stadio era fantastica, i giocatori sono stati fantastici. È la prima volta che mi succede, ma dopo il 3-1 tutto lo stadio si è alzato in piedi e ha applaudito la squadra mentre stavamo andando nel cerchio di centrocampo per battere il calcio d’inizio. Quello che ci piace del calcio, era emozione, era frustrazione. Era un segno che la squadra è viva e lotta per le ultime 12 partite che abbiamo perché dobbiamo giocare in Champions League".