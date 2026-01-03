Pubblicità
Como Da CunhaGetty Images
Michael Di Chiaro

Como-Udinese 1-0, pagelle e tabellino: Da Cunha glaciale, Moreno solido, Douvikas sfortunato, Piotrowski ingenuo

Il penalty trasformato da Da Cunha, concesso per fallo di Piotrowski su Moreno, vale la seconda vittoria di fila e il secondo clean sheet consecutivo per la squadra di Fabregas che si consolida in zona Europa.

Il Como centra la seconda vittoria consecutiva in campionato e, davanti al proprio pubblico, piega 1-0 l'Udinese grazie al calcio di rigore trasformato nel primo tempo da Da Cunha.

La grande sorpresa di giornata è l'assenza di Nico Paz, non al meglio dal punto di vista fisico ma comunque a disposizione, con Fabregas che schiera Caqueret trequartista nel 4-2-3-1 a supporto di Douvikas. Senza la sua stella, i lariani non si snaturano e fanno la partita, trovando l'episodio vincente al 17': Piotrowski trattiene Alberto Moreno in area e l'arbitro Arena concede il calcio di rigore: dal dischetto Da Cunha è glaciale e firma il goal che sblocca la partita e che alla fine risulterà decisivo ai fini del risultato. Per il Como è la fine di un incubo: i lariani non segnavano su rigore in Serie A da 23 anni dopo sei errori consecutivi.

Nella ripresa l'Udinese prova ad imbastire una seconda parte di gara di ben altro tono e la reazione dei friulani è sicuramente apprezzabile. L'occasione più ghiotta capita ad Ekkelenkamp che cestina sul fondo un autentico regalo della difesa del Como. Poi Zaniolo, in realtà, troverebbe anche il goal del pareggio ma la bella azione di marca bianconera è viziata da una posizione di fuorigioco che vanifica il tutto. Sul versante opposto, invece, è il Como che sfiora il raddoppio, fermato dalla traversa. Alla fine, l'1-0 regge fino al triplice fischio finale per la gioia di Fabregas: il Como, dunque, vince la seconda partita di fila e inscena il secondo clean sheet consecutivo, consolidando il sesto posto in classifica a quota 30 punti.

  • PAGELLE COMO

    Da Cunha (7) è il match winner di giornata: semplicemente glaciale in occasione del rigore procurato da Moreno (6.5). Prova generosa da parte di Douvikas (6.5) che coglie anche una traversa. Nico Paz (6) gioca gli ultimi venti minuti: senza lampi.

    VOTI COMO: Butez 6; Van der Brempt 6 (89' Smolcic sv), Kempf 6.5, Ramon 6.5, Moreno 6.5 (79' Valle sv); Perrone 6, Da Cunha 7; Vojvoda 6 (89' Posch sv), Caqueret 6 (69' Nico Paz 6), Rodriguez 5.5 (79' Kuhn sv); Douvikas 6.5. All. Fabregas.

  • PAGELLE UDINESE

    Zaniolo (6.5) è uno dei pochi ad emergere in casa friulana: troverebbe il goal del pari ma il VAR ravvisa un fuorigioco. Ekkelenkamp (5) si divora la palla del goal del potenziale 1-1 graziando Butez. Piotrowski (5) è ingenuo nel frangente in cui provoca il rigore che decide la partita

    VOTI UDINESE: Padelli 6; Kristensen 6, Kabasele 5.5 (75' Solet 6), Bertola 6; Zanoli 5.5 (89' Bravo sv), Piotrowski 5 (75' Ehizibue 5.5), Karlstrom 5.5, Ekkelenkamp 5 (85' Gueye sv), Kamara 5 (46' Miller 6); Davis 5.5, Zaniolo 6.5.

  • TABELLINO COMO-UDINESE

    COMO-UDINESE 1-0

    Marcatori: 18' rig. Da Cunha

    COMO (4-2-3-1):  Butez 6; Van der Brempt 6 (89' Smolcic), Kempf 6.5, Ramon 6.5, Moreno 6.5 (79' Valle sv); Perrone 6, Da Cunha 7; Vojvoda 6 (89' Posch), Caqueret 6 (69' Nico Paz 6), Rodriguez 5.5 (79' Kuhn sv); Douvikas 6. All. Fabregas.

    UDINESE (3-5-2): Padelli; Kristensen, Kabasele (75' Solet), Bertola; Zanoli (89' Bravo), Piotrowski (75' Ehizibue), Karlstrom, Ekkelenkamp (85' Gueye), Kamara (46' Miller); Davis, Zaniolo. All. Runjaic.

    Arbitro: Arena

    Ammoniti: Kamara, Rodriguez, Kabasele, Ehizibue

    Espulsi: -

0