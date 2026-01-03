Como-Udinese 1-0, pagelle e tabellino: Da Cunha glaciale, Moreno solido, Douvikas sfortunato, Piotrowski ingenuo

Il Como centra la seconda vittoria consecutiva in campionato e, davanti al proprio pubblico, piega 1-0 l'Udinese grazie al calcio di rigore trasformato nel primo tempo da Da Cunha.

La grande sorpresa di giornata è l'assenza di Nico Paz, non al meglio dal punto di vista fisico ma comunque a disposizione, con Fabregas che schiera Caqueret trequartista nel 4-2-3-1 a supporto di Douvikas. Senza la sua stella, i lariani non si snaturano e fanno la partita, trovando l'episodio vincente al 17': Piotrowski trattiene Alberto Moreno in area e l'arbitro Arena concede il calcio di rigore: dal dischetto Da Cunha è glaciale e firma il goal che sblocca la partita e che alla fine risulterà decisivo ai fini del risultato. Per il Como è la fine di un incubo: i lariani non segnavano su rigore in Serie A da 23 anni dopo sei errori consecutivi.

Nella ripresa l'Udinese prova ad imbastire una seconda parte di gara di ben altro tono e la reazione dei friulani è sicuramente apprezzabile. L'occasione più ghiotta capita ad Ekkelenkamp che cestina sul fondo un autentico regalo della difesa del Como. Poi Zaniolo, in realtà, troverebbe anche il goal del pareggio ma la bella azione di marca bianconera è viziata da una posizione di fuorigioco che vanifica il tutto. Sul versante opposto, invece, è il Como che sfiora il raddoppio, fermato dalla traversa. Alla fine, l'1-0 regge fino al triplice fischio finale per la gioia di Fabregas: il Como, dunque, vince la seconda partita di fila e inscena il secondo clean sheet consecutivo, consolidando il sesto posto in classifica a quota 30 punti.