Como-Torino 6-0, pagelle e tabellino: la squadra di Fabregas dilaga

Non c'è storia al Sinigallia. Troppo netta la differenza di gioco tra il Como e il Torino, con i padroni di casa che arrivano ad imporsi per 6-0 dopo i 5 goal segnati in Piemonte nella gara d'andata.
Nel primo quarto d'ora di gioco il Como rende subito chiaro di essere in giornata: al 9' Douvikas porta in vantaggio la squadra di Fabregas perfettamente imboccato da Da Cunha, mentre 7 minuti dopo ci pensa Baturina con un gran destro a raddoppiare.
Si va a riposo con la sensazione che la gara sia già finita, ma nella ripresa la squadra di Fabregas ne segna addirittura altri quattro. Ancora in goal Douvikas, al quale si aggiungono Cunha dal dischetto, Khun e Caqueret nel giro di dieci minuti.
Il fischio finale è un sospiro di sollievo per il Torino, con Baroni che al termine della gara rischia seriamente di aver guidato per l'ultima volta la squadra granata.
Prosegue invece la rincorsa del Como a un posto nelle coppe il prossimo anno, con i biancoblù che mettono pressione a Roma e Juventus per il quarto posto.