Como toglie, Como dà: vibes Scudetto e calendario sono pro-Inter

Le dichiarazioni del tecnico rumeno dopo il poker sul Lago fanno parte di schermaglie a distanza e giochini psicologici esistiti da sempre, ma è chiaro che l'Inter sente vicinissimo il traguardo: +9 sul Napoli e +10 sul Milan con 18 punti a disposizione, il che significherebbe dilapidare un vantaggio traducibile in 3-4 giornate. E restandone 6, ormai immaginare un crollo della capolista appare decisamente utopistico.





"Faccio come i miei colleghi quando parlano di Champions League: diciamo che siamo contenti di avvicinarci all’obiettivo Champions", ha detto Chivu, a DAZN, 'facendo il verso' a Conte e ad Allegri. Ma è chiaro che i pensieri, anche vedendo il moto di gioia mostrato al triplice fischio di Como-Inter, sono ben altri.