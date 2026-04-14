Como toglie, Como dà: vibes Scudetto e calendario sono pro-Inter

Il 23 maggio 2025 l'Inter usciva dal Sinigaglia tra le lacrime: domenica, a poco meno di 11 mesi di distanza, sorrisi, grida di gioia e consapevolezze.
Como toglie, Como dà: i nerazzurri si ritrovano ad accarezzare come non mai uno Scudetto sempre più vicino, complice la frenata del Napoli a Parma e la bandiera bianca alzata dal Milan tra Maradona e Udinese.
La squadra di Chivu intravede un traguardo che risulterebbe ampiamente meritato, forte di un motore i cui giri in queste ultime 6 giornate saranno alzati dalle vibes consegnate dalla remuntada compiuta contro i ragazzi terribili di Fabregas e da un calendario decisamente in discesa.