Como-Milan dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Como vs AC Milan

Azzurri e rossoneri in campo per il recupero della 19esima giornata: al Sinigaglia è sfida fra Fabregas e Conceiçao.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Como-Milan sarà uno dei recuperi del martedì sera di Serie A Enilive. Al Sinigaglia si gioca il match posticipato per la partecipazione dei rossoneri alla Supercoppa. Sia la formazione allenata da Fabregas che quella guidata da Sergio Conceiçao vengono fuori da un pari per 1-1: i lariani hanno fermato la Lazio venerdì sera, mentre Leao e compagni non sono riusciti ad avere la meglio Cagliari.

Al Sinigaglia, per entrambe, diventano fondamentali i tre punti: al Como servono per la salvezza, al Milan per ridurre il gap dalla zona Champions League.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.