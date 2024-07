Como-Las Palmas dove vederla: DAZN, Sky o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Seconda amichevole estiva per il Como di Cesc Fabregas: i lariani affrontano gli spagnoli del Las Palmas. Dove vedere la partita.

Torna in campo il Como. Qualche giorno dopo l'amichevole persa contro il Wolverhampton, che ha provocato diverse polemiche da parte degli inglesi per un presunto caso di razzismo, i lariani di Cesc Fabregas sfidano il Las Palmas nel secondo test estivo.

La gara amichevole si giocherà a Marbella, sede del ritiro in cui il Como neopromosso sta preparando il prossimo campionato di Serie A. E sarà un'occasione per misurarsi contro un'altra formazione di élite: il Las Palmas militerà infatti in Liga anche nel 2024/2025, essendosi salvato nella scorsa stagione.

Dopo aver affrontato il Las Palmas, il Como se la vedrà contro il Cagliari, l'Al Hilal e infine il Wolfsburg, al netto dell'organizzazione di ulteriori amichevoli.

Ecco dunque tutte le informazioni utili sull'amichevole Como-Las Palmas: dove vederla in tv e streaming e le formazioni.