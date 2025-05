Como-Inter 0-2, pagelle e tabellino: il cielo è più nero che azzurro, de Vrij e Correa aumentano i rimpianti per uno Scudetto buttato via

I nerazzurri vincono, ma non basta: lo Scudetto va al Napoli. Chiusa anche la stagione di un Como da applausi.

Sono ventotto, quindi, le volte in cui nel campionato di Serie A la lotta Scudetto si è decisa all'ultima giornata e per la seconda volta negli ultimi tre anni a farne le spese è stata l'Inter che, però, aveva poco da sperare, per come ha buttato via il titolo nell'arco della stagione.

Pronti, via e subito un’occasione dei comaschi che con Van Der Brempt, bravo a seguire i tempi di gioco, scalda i guantoni di Sommer. La risposta nerazzurra è affidata a un’azione in verticale affidata a Dimarco che mette sul secondo palo per Darmian che, però, non riesce a insaccare da ottima posizione. Il Como si salva.

La partita cambia al 20’: calcio d’angolo battuto da Calhanoglu e colpo di testa di de Vrij che porta l’Inter in vantaggio e momentaneamente in vetta alla classifica.

Il Napoli segna al Maradona, a Como succede di tutto: Taremi scarta Pepe Reina che in uscita lo sgambetta, ma l’iraniano non cade. Continua: l’azione prosegue e Zalewski ferma il contropiede dei comaschi. Massa però viene richiamato al VAR: quello dello spagnolo è fallo e viene espulso. L’ex Napoli chiude così la carriera.

In apertura di ripresa gli azzurri segnano ancora, l'Inter pure: lo fa con Correa al 50', quando ormai lo Scudetto ha preso un'altra strada. Lontana.

I giocatori di Inzaghi, oggi in tribuna per squalifica, giocano a testa bassa, mentre i tifosi continuano a cantare: per loro, come per la squadra, c'è ancora una possibilità per gioire. Tra poco più di una settimana, a Monaco.