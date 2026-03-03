Goal.com
Michael Baldoin

Como-Inter 0-0, pagelle e tabellino: Caqueret prende in mano il gioco, Carlos Augusto evita una rete nel primo tempo, la coppia Pio Esposito-Diouf non incide, che errore di Valle

Como e Inter non vanno oltre lo 0-0 nella gara d’andata della semifinale di Coppa Italia: sarà dunque decisiva la sfida di ritorno a San Siro.

C'era grande attesa per la prima semifinale di Coppa Italia 2025/26, ma alla fine le aspettative sono state deluse: Como e Inter non hanno offerto uno spettacolo all’altezza dell’evento.

Il primo tempo non regala grandi emozioni, pur vedendo i padroni di casa prendere in mano il pallino del gioco. L’unica vera occasione nasce da una disattenzione di Bisseck, con Vojvoda che, a tu per tu con Martinez, viene fermato da un grande intervento in chiusura di Carlos Augusto.

In avvio di ripresa arriva subito una chance per parte: Darmian scheggia il palo interno praticamente dalla linea di fondo, poi Valle, a un metro dalla porta, calcia male con il destro mettendo incredibilmente a lato.

Nell’ultima mezz’ora le due squadre si affrontano soprattutto a centrocampo, tra fitto possesso palla e poche occasioni: la gara d’andata si chiude così sullo 0-0.

  • PAGELLE COMO

    Buona parte della semifinale d’andata si gioca a centrocampo, dove a spiccare è Caqueret (voto 6.5): il giocatore del Como mostra grande personalità, vincendo gran parte dei duelli e impostando sempre con precisione.

    Bene anche Jacobo Ramón (voto 6.5): il classe 2005 mette in mostra notevole maturità, senza mai andare in difficoltà prima con Pio Esposito e poi con Thuram, senza disdegnare anche una certa propensione all’uscita palla al piede dalla difesa.

    Il match ball è sui piedi di Valle (voto 5): in avvio di ripresa il terzino ha l’occasione d’oro ma, tutto solo all’interno dell’area piccola, calcia male con il piede debole mettendo a lato. Un errore che potrebbe pesare in vista dell’accesso alla finale.

    VOTI COMO (4-2-3-1): Butez 6; Smolcic 6, Ramon 6.5, Diego Carlos 6, Valle 5 (79' Moreno sv); Perrone 6, Sergi Roberto 6 (70' Diao 6); Vojvoda 5.5 (79' Van der Brempt sv), Caqueret 6.5 (86' Baturina sv), Da Cunha 6.5; Nico Paz 6 (86' Douvikas sv). All. Fabregas. 

  • PAGELLE INTER

    Un suo intervento difensivo nel corso del primo tempo vale quasi quanto un goal: Carlos Augusto (voto 6.5) chiude all’ultimo su Vojvoda in area, proteggendo lo 0-0.

    Troppo poco, invece, quanto offerto dalla coppia formata da Diouf e Pio Esposito (voto 5.5 per entrambi): è evidente che non ci sia grande alchimia tra loro, anche considerando che il francese ha giocato fuori ruolo. Non incidono mai e vengono entrambi sostituiti nella ripresa.

    Bisseck (voto 5.5) rischia grosso nel secondo tempo, poi si perde Valle a inizio ripresa, con il terzino che spreca a tu per tu con Martinez: non la sua miglior prestazione.

    VOTI INTER (3-5-1-1): Martinez 6; Bisseck 5.5, Acerbi 6, Bastoni 6; Darmian 6 (58' Dumfries 6), Frattesi 5.5 (85' Mkhitaryan sv), Calhanoglu 6 (58' Zielinski 6), Sucic 6, Carlos Augusto 6.5; Diouf 5.5 (75' Luis Henrique 6); Esposito 5.5 (58' Thuram 6). All. Chivu. 

  • TABELLINO COMO-INTER 0-0

    Marcatori: -

    Arbitro: Di Bello

    Ammoniti: -

    Espulsi: -

