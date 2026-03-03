Como-Inter 0-0, pagelle e tabellino: Caqueret prende in mano il gioco, Carlos Augusto evita una rete nel primo tempo, la coppia Pio Esposito-Diouf non incide, che errore di Valle

Un suo intervento difensivo nel corso del primo tempo vale quasi quanto un goal: Carlos Augusto (voto 6.5) chiude all’ultimo su Vojvoda in area, proteggendo lo 0-0.

Troppo poco, invece, quanto offerto dalla coppia formata da Diouf e Pio Esposito (voto 5.5 per entrambi): è evidente che non ci sia grande alchimia tra loro, anche considerando che il francese ha giocato fuori ruolo. Non incidono mai e vengono entrambi sostituiti nella ripresa.

Bisseck (voto 5.5) rischia grosso nel secondo tempo, poi si perde Valle a inizio ripresa, con il terzino che spreca a tu per tu con Martinez: non la sua miglior prestazione.

VOTI INTER (3-5-1-1): Martinez 6; Bisseck 5.5, Acerbi 6, Bastoni 6; Darmian 6 (58' Dumfries 6), Frattesi 5.5 (85' Mkhitaryan sv), Calhanoglu 6 (58' Zielinski 6), Sucic 6, Carlos Augusto 6.5; Diouf 5.5 (75' Luis Henrique 6); Esposito 5.5 (58' Thuram 6). All. Chivu.