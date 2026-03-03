Como-Inter 0-0, pagelle e tabellino: Caqueret prende in mano il gioco, Carlos Augusto evita una rete nel primo tempo, la coppia Pio Esposito-Diouf non incide, che errore di Valle

C'era grande attesa per la prima semifinale di Coppa Italia 2025/26, ma alla fine le aspettative sono state deluse: Como e Inter non hanno offerto uno spettacolo all’altezza dell’evento.
Il primo tempo non regala grandi emozioni, pur vedendo i padroni di casa prendere in mano il pallino del gioco. L’unica vera occasione nasce da una disattenzione di Bisseck, con Vojvoda che, a tu per tu con Martinez, viene fermato da un grande intervento in chiusura di Carlos Augusto.
In avvio di ripresa arriva subito una chance per parte: Darmian scheggia il palo interno praticamente dalla linea di fondo, poi Valle, a un metro dalla porta, calcia male con il destro mettendo incredibilmente a lato.
Nell’ultima mezz’ora le due squadre si affrontano soprattutto a centrocampo, tra fitto possesso palla e poche occasioni: la gara d’andata si chiude così sullo 0-0.