Como-Fiorentina 1-2, pagelle e tabellino: Kempf e Perrone ingenui, Fagioli 'slalomista', Kean glaciale

Il Como cade al 'Sinigaglia' dopo l'impresa di Napoli in Coppa Italia: sorride la Fiorentina che aggancia momentaneamente il Lecce a quota 21 punti.

La squadra di Fabregas ha ancora addosso le scorie della fatica infrasettimanale e gli ospiti ne approfittano: Fagioli 'fa un omaggio' alle Olimpiadi in corso a Milano e Cortina improvvisandosi specialista di slalom e, con la complicità di una difesa tutt'altro che attenta, supera Butez sul primo palo. La risposta lariana è affidata ai piedi di Nico Paz che ci prova sia col mancino che col destro, ma senza risultati. Gli attacchi dei padroni di casa risultano frettolosi e poco pungenti, figli della voglia matta di rimettere subito in piedi l'incontro.

I cambi all'intervallo non svegliano il Como che subisce anche la seconda rete: Perrone in netto ritardo su Mandragora, Marchetti assegna il rigore che Kean non fallisce. Fabregas inserisce anche Morata, ma è dal destro di Rodriguez che nasce l'1-2: intervento maldestro di Parisi e autorete, nulla da fare per De Gea. Il finale è fin troppo nervoso e strizza l'occhio ai viola: dopo il rosso a Vanoli c'è spazio anche per il doppio giallo (nel giro di un minuto) a Morata che lascia il campo poco prima della segnalazione del recupero.