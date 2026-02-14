Goal.com
Como FiorentinaGetty
Vittorio Rotondaro

Como-Fiorentina 1-2, pagelle e tabellino: Kempf e Perrone ingenui, Fagioli 'slalomista', Kean glaciale

La Fiorentina conquista tre punti d'oro per la corsa salvezza: Fagioli e Kean puniscono il Como, a cui non basta l'autorete di Parisi. Espulsi Vanoli e Morata.

Il Como cade al 'Sinigaglia' dopo l'impresa di Napoli in Coppa Italia: sorride la Fiorentina che aggancia momentaneamente il Lecce a quota 21 punti.

La squadra di Fabregas ha ancora addosso le scorie della fatica infrasettimanale e gli ospiti ne approfittano: Fagioli 'fa un omaggio' alle Olimpiadi in corso a Milano e Cortina improvvisandosi specialista di slalom e, con la complicità di una difesa tutt'altro che attenta, supera Butez sul primo palo. La risposta lariana è affidata ai piedi di Nico Paz che ci prova sia col mancino che col destro, ma senza risultati. Gli attacchi dei padroni di casa risultano frettolosi e poco pungenti, figli della voglia matta di rimettere subito in piedi l'incontro.

I cambi all'intervallo non svegliano il Como che subisce anche la seconda rete: Perrone in netto ritardo su Mandragora, Marchetti assegna il rigore che Kean non fallisce. Fabregas inserisce anche Morata, ma è dal destro di Rodriguez che nasce l'1-2: intervento maldestro di Parisi e autorete, nulla da fare per De Gea. Il finale è fin troppo nervoso e strizza l'occhio ai viola: dopo il rosso a Vanoli c'è spazio anche per il doppio giallo (nel giro di un minuto) a Morata che lascia il campo poco prima della segnalazione del recupero.

  • PAGELLE COMO

    Kempf (5) rinvia male nell'azione dello 0-1, Perrone (5) stende Mandragora con grande ingenuità. Nico Paz (5) si spegne dopo un primo tempo discreto, Rodriguez (6.5) dà la scossa a sinistra.

    Voti Como (4-2-3-1): Butez 6; Vojvoda 5.5 (72' Caqueret 6), Ramon 5.5, Kempf 5, Valle 5.5 (46' Moreno 6); Perrone 5 (57' Addai 5.5), Da Cunha 6; Kuhn 5.5 (46' Rodriguez 6.5), Nico Paz 5, Baturina 5.5; Douvikas 5.5 (57' Morata 5). All. Fabregas.

  • PAGELLE FIORENTINA

    Parisi (6) macchia una grande prova con l'autogoal che riapre l'incontro: la sufficienza però resta. Fagioli (7) si inventa la rete che sblocca tutto, Brescianini (6.5) corre e lotta a centrocampo. Per Kean (7) 'vibes' da bei vecchi tempi: tanto ghiaccio nelle vene in occasione del rigore.

    Voti Fiorentina(4-3-3): De Gea 6; Dodò 6, Pongracic 6.5, Ranieri 6.5, Parisi 6; Mandragora 6.5, Fagioli 7 (84' Ndour s.v.), Brescianini 6.5; Harrison 6, Kean 7 (84' Piccoli s.v.), Solomon 6.5. All. Vanoli.

  • TABELLINO COMO-FIORENTINA

    Marcatori: 26' Fagioli (F) 54' rig. Kean (F), 77' aut. Parisi (C)

    COMO (4-2-3-1): Butez 6; Vojvoda 5.5 (72' Caqueret 6), Ramon 5.5, Kempf 5, Valle 5.5 (46' Moreno 6); Perrone 5 (57' Addai 5.5), Da Cunha 6; Kuhn 5.5 (46' Rodriguez 6.5), Nico Paz 5, Baturina 5.5; Douvikas 5.5 (57' Morata 5). All. Fabregas.

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea 6; Dodò 6, Pongracic 6.5, Ranieri 6.5, Parisi 6; Mandragora 6.5, Fagioli 7 (84' Ndour s.v.), Brescianini 6.5; Harrison 6, Kean 7 (84' Piccoli s.v.), Solomon 6.5. All. Vanoli.

    Arbitro: Marchetti

    Ammoniti: Kempf (C), Rodriguez (C), Mandragora (F), Ranieri (F)

    Espulsi: al 70' Vanoli (F) e all'89' Morata (C)

