Como-Bologna dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Como vs Bologna

Prima casalinga per il Como di Fabregas: al rinnovato Sinigaglia arriva il Bologna, ancora senza vittorie in questa Serie A.

La Serie A riparte da Como. Si giocherà al Sinigaglia, messo a norma dopo i lavori estivi, la sfida fra i lariani e il Bologna: sarà questo l’anticipo del sabato alle 15 che aprirà il quarto turno.

Lariani senza vittorie nelle prime tre giornate, esattamente come i rossoblu: solo un pari per il Como, ultimo in classifica a quota uno.

Appena un punto in più, invece, per il Bologna, che cercherà di proiettarsi al meglio all’impegno di Champions League in arrivo contro lo Shakhtar.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.