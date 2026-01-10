Pubblicità
Vittorio Rotondaro

Como-Bologna 1-1, pagelle e tabellino: Vojvoda sbaglia, Baturina toglie il coniglio dal cilindro, Castro assistman, Cambiaghi segna e vede rosso

Il Bologna fallisce l'appuntamento col ritorno alla vittoria: Cambiaghi segna e si fa espellere, la magia di Baturina salva Fabregas in pieno recupero.

Slitta il ritorno ai tre punti per il Bologna, a secco di successi dal 22 novembre: alla fine il Como strappa il pari e un punto. Emiliani privi di Orsolini, in panchina per tutti i 90 minuti più recupero.

Partenza a razzo dei felsinei, vogliosi di mettersi alle spalle la striscia di risultati negativi: Cambiaghi calcia a botta sicura ma, sulla sua strada, trova l'incredibile riflesso di un Butez in stato di grazia. Lo spavento sveglia dal torpore i padroni di casa: Nico Paz scalda i guantoni di Ravaglia, attento anche sul successivo tentativo dell'argentino che non riesce a capitalizzare al massimo un errore in disimpegno di Lucumì. Proprio il difensore colombiano alza bandiera bianca: infortunio muscolare e sostituzione obbligata con Vitik.

L'impressione di un Bologna più in palla trova assoluta conferma in avvio di ripresa: recupero alto di Castro e palla a Cambiaghi che infila Butez, stavolta tutt'altro che esente da colpe su un tiro non irresistibile. Proprio l'autore del goal commette un'ingenuità all'ora di gioco: scintille con Van der Brempt (ammonito nella circostanza), messo k.o. da una gomitata che Abisso giudica come condotta violenta e dunque passibile di espulsione. Poco dopo altro episodio da moviola: Douvikas va a terra dopo un lieve contatto con Vitik, Abisso assegna il rigore prima di cambiare idea al monitor del VAR.

L'uomo in più dà comunque una carica diversa ai lariani, a un passo dal pareggio con Nico Paz: il mancino dell'argentino si stampa sul palo interno a Ravaglia ormai superato. Fabregas capisce l'importanza del momento e arringa la folla, alimentando il forcing dei suoi che porta al definitivo 1-1 di Baturina,  a segno con un destro a giro di rara bellezza.

  • PAGELLE COMO

    Butez (5.5) para alla grande in avvio ma ha più di una colpa sul goal: intervento non perfetto su un tiro all'apparenza innocuo. Vojvoda (5) perde il pallone sanguinoso che dà il via all'azione del vantaggio ospite. Nico Paz (6.5) ci prova a più riprese: sulla sua strada Ravaglia e il palo. A Baturina (7.5) basta un pallone per dare un saggio della sua classe.

    Voti Como (4-2-3-1): Butez 5.5; Van der Brempt 5.5 (63' Posch 6), Diego Carlos 5.5, Kempf 6, Alberto Moreno 6 (84' Baturina 7.5); Da Cunha 5.5 (57' Caqueret 5.5), Perrone 6; Vojvoda 5 (57' Kuhn 6), Nico Paz 6.5, Rodriguez 6.5; Douvikas 5.5. All. Fabregas.

  • PAGELLE BOLOGNA

    Heggem (6.5) guida la difesa dopo il k.o. di Lucumì, Sulemana (5.5) concede troppo spazio al destro di Baturina. Castro (6.5) offre un assist a Cambiaghi (6) che casca nel tranello di Van der Brempt.

    Voti Bologna (4-2-3-1): Ravaglia 6; Zortea 5.5, Heggem 6.5, Lucumì 6 (26' Vitik 6), Miranda 6.5; Freuler 6 (75' Ferguson 6), Pobega 6 (83' Sulemana 5.5); Rowe 6 (76' Casale 6), Fabbian 6, Cambiaghi 6; Castro 6.5 (75' Immobile 6). All. Italiano.

  • TABELLINO COMO-BOLOGNA

    Marcatori: 49' Cambiaghi (B), 94' Baturina (C)

    COMO (4-2-3-1): Butez 5.5; Van der Brempt 5.5 (63' Posch 6), Diego Carlos 5.5, Kempf 6, Alberto Moreno 6 (84' Baturina 7.5); Da Cunha 5.5 (57' Caqueret 5.5), Perrone 6; Vojvoda 5 (57' Kuhn 6), Nico Paz 6.5, Rodriguez 6.5; Douvikas 5.5. All. Fabregas.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 6; Zortea 5.5, Heggem 6.5, Lucumì 6 (26' Vitik 6), Miranda 6.5; Freuler 6 (75' Ferguson 6), Pobega 6 (83' Sulemana 5.5); Rowe 6 (76' Casale 6), Fabbian 6, Cambiaghi 6; Castro 6.5 (75' Immobile 6). All. Italiano.

    Arbitro: Abisso

    Ammoniti: Nico Paz (C), Da Cunha (C), Van der Brempt (C), Freuler (B), Zortea (B), Ferguson (B)

    Espulsi: al 60' Cambiaghi (B)

