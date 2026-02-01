Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Como Atalanta Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Como-Atalanta 0-0, pagelle e tabellino: Ahanor espulso dopo 7', ma Carnesecchi e Scalvini sono stati insuperabili. Nico Paz sbaglia un rigore all'ultimo secondo

Atalanta in dieci per quasi tutta la partita, con il Como che ha concluso verso la porta avversaria in maniera continua: alla fine, però, l'imprecisione e l'ottima prestazione della retroguardia ospite hanno mantenuto il risultato sullo 0-0.

Pubblicità

L'Atalanta ha retto in dieci uomini per 83 minuti più recupero, riuscendo a superare anche un rigore calciato da Nico Paz al 96'. Un punto di platino per la squadra di Palladino, riuscita a pareggiare 0-0 in casa di un'attuale big come il Como nonostante il rosso per l'espulsione di Ahanor al 7', arrivata dopo aver colpito Perrone a palla lontana, in seguito a un duello tra i due cominciato nell'area dei padroni di casa.

Carnesecchi è risultato insuperabile, parando ogni conclusione e rimanendo attentissimo sull'innumerevole quantità di tiri smorzata dai suoi difensori, con Scalvini eroe ospite dopo diversi interventi fondamentali. Per il Como un'enorme occasione persa, vista la superiorità numerica per quasi tutto l'incontro: scarsa precisione di Douvikas e compagni, così come la perfetta gara della retroguardia ospite non hanno modificato il risultato, sorprendentemente senza reti visto quanto successo nei primi minuti.

La maggior parte delle conclusioni del Como  è arrivata nel primo tempo, mentre nella ripresa il numero si è ridotto al minimo, con l'enorme occasione del 59' (Douvikas fuori a porta vuota) risultata sicuramente come la più importante. L'Atalanta ha provato il colpo grosso spuntando all'improvviso con qualche tiro qua e là, senza però esporsi più di tanto e guadagnando punto a dir poco fondamentale nella corsa europea.

Al minuto 96 la partita può cambiare e finire positivamente per i padroni di casa: il penalty assegnato al Como riporta Nico Paz dal dischetto dopo i due precedenti errori, nel tentativo di cambiare la propria storia dagli undici metri. Al contrario, l'ex Real si fa ipnotizzare sbagliando ancora una volta e condannando i lariani al pareggio.

  • PAGELLE COMO

    Douvikas (voto 5.5) ha delle enorme occasioni, ma Carnesecchi è insuperabile. Stavolta Nico Paz (5.5) non riesce a mostrare la solita classe: l'emblema è il rigore sbagliato, l'ennesimo, all'ultimo secondo. Ramon (6.5) non sbaglia un colpo nelle poche sortite offensive dell'Atalanta.

    COMO (4-2-3-1): Butez 6; Smolcic 6, Ramon 6.5, Kempf 6, Valle 6; Perrone 5 (58' Jesus Rodriguez 6), Da Cunha 6 (87' Sergi Roberto sv); Vojvoda 6 (46' Addai 6 [80' Kuhn sv]), Nico Paz 5, Baturina 6; Douvikas 5.5 (59' Morata 6)

    • Pubblicità

  • PAGELLE ATALANTA

    Se l'Atalanta va via da Como con un punto nonostante il rosso, lo deve principalmente a Carnesecchi (voto 8), concentrato al massimo e consapevole di dover essere continuamente miracoloso in una situazione del genere: il rigore parato al 96' è la ciliegina sulla torta. Non è da meno Scalvini (7), perfetto nel smorzare i tiri e salvare tutto su Perrone nel primo tempo. Ahanor (4,5) compie un'ingenuità notevole che ha messo in estrema difficoltà i suoi compagni.

    ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi 8; Scalvini 7, Djimsiti 6.5, Ahanor 4.5; Zappacosta 6, Ederson 6, De Roon 6, Bernasconi 6; De Ketelaere 6 (60' Krstovic 6); Scamacca 6, Zalewski 5.5 (46' Bellanova 6 [86' Kossonou sv])

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO COMO-ATALANTA 0-0

    COMO (4-2-3-1): Butez 6; Smolcic 6, Ramon 6.5, Kempf 6, Valle 6; Perrone 5 (58' Jesus Rodriguez 6), Da Cunha 6 (87' Sergi Roberto sv); Vojvoda 6 (46' Addai 6 [80' Kuhn sv]), Nico Paz 5, Baturina 6; Douvikas 5.5 (59' Morata 6). All. Fabregas

    ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi 8; Scalvini 7, Djimsiti 6.5, Ahanor 4.5; Zappacosta 6, Ederson 6, De Roon 6, Bernasconi 6; De Ketelaere 6 (60' Krstovic 6); Scamacca 6, Zalewski 5.5 (46' Bellanova 6 [86' Kossonou sv]). All. Palladino

    Arbitro: Pairetto

    Ammoniti: Perrone (C), Butez (C), De Roon (A), Addai (C), Da Cunha (C), Bellanova (A), Krstovic (A)

    Espulsi: Ahanor (A)

    Note: Nico Paz ha sbagliato un rigore al 96'

Coppa Italia
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Juventus crest
Juventus
JUV
Coppa Italia
Napoli crest
Napoli
NAP
Como crest
Como
COM
0