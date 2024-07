Como-Al Hilal dove vederla: DAZN, Sky, Sportitalia o YouTube? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Nuova amichevole per il neopromosso Como, di scena contro l'Al-Hilal: sfida a Milinkovic-Savic e Koulibaly.

Dopo aver battuto il Cagliari, il Como di Fabregas sfida l'Al-Hilal Campione in carica del torneo saudita. Squadra in cui militano Koulibaly, Mitrovic, Milinkovic-Savic e Neymar, il team arabo è la nuova avversaria pre-Serie A della neopromossa.

A poche settimane dall'esordio nel campionato 2024/2025, che vedrà il Como sfidare la Juventus di Thiago Motta, incontro di buon livello per i lombardi, che come noto nella nuova annata potranno contare su giocatori come Varane, Reina e Belotti.

C'è grande attenzione nei confronti del Como, visto l'acquisto di over che hanno fatto la storia e di ulteriori importanti innesti. Dove è possibile vedere la gara contro l'Al-Hilal?