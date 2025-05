Comenencia a IlBianconero tra Juventus e Next Gen: "Cercheremo di andare in Serie B. Quando mi hanno chiamato ero scioccato"

Uno dei giocatori con più prospettive della Juve Next Gen si racconta: "Sono stato sotto il mio livello, McKennie mi ha impressionato".

La Juventus Next Gen continua a stupire e dopo aver raggiunto i playoff con una seconda parte di stagione sopra ogni aspettativa, i bianconeri guidata da Massimo Brambilla hanno superato il primo turno vincendo in trasferta contro il Benevento per 5-1.

Protagonista in campo nel successo della Juve Next Gen anche Livano Comenencia; l'esterno di origini olandesi è arrivato nell'estate 2023 a Torino e si è raccontato in un'intervista rilasciata in esclusiva a IlBianconero.

Comenencia crede nella squadra e sogna la promozione in Serie B, oltre ad entrar a far parte della prima squadra.