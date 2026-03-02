Come vedere tutto l'Indian Wells 2026 in esclusiva streaming su NOW: come abbonarsi e quanto costa

Tutto pronto per il primo ATP Masters 1000 del 2026: Indian Wells, storico appuntamento del calendario, accende la competizione nel mondo del tennis, con Jannik Sinner che rilancia la sfida a Carlos Alcaraz, ma non solo.
Sul cemento del Tennis Garden di Indian Wells, in California, va in scena una nuova edizione del torneo fondato nel 1974, che nel 2025 è stato vinto da Jack Draper in finale contro Holger Rune, per il maschile, e da Mirra Andreeva in finale contro Aryna Sabalenka, per il femminile. Un evento unico che, per la sua importanza, viene definito “il quinto slam dell’anno”.
Come detto, c’è grande attesa per Jannik Sinner, che non ha partecipato all’edizione del 2025 e, di conseguenza, potrebbe conquistare punti importantissimi per la classifica ATP.
Indian Wells 2026 è in esclusiva streaming su NOW: ma come guardarlo? E quale pacchetto acquistare? In questa pagina tutte le informazioni utili.