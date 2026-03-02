Goal.com
Antonio Torrisi

Come vedere tutto l'Indian Wells 2026 in esclusiva streaming su NOW: come abbonarsi e quanto costa

La grande stagione del tennis mondiale si accende con il primo Masters 1000 dell’anno: come vedere il torneo americano su NOW.

Tutto pronto per il primo ATP Masters 1000 del 2026: Indian Wells, storico appuntamento del calendario, accende la competizione nel mondo del tennis, con Jannik Sinner che rilancia la sfida a Carlos Alcaraz, ma non solo.

Sul cemento del Tennis Garden di Indian Wells, in California, va in scena una nuova edizione del torneo fondato nel 1974, che nel 2025 è stato vinto da Jack Draper in finale contro Holger Rune, per il maschile, e da Mirra Andreeva in finale contro Aryna Sabalenka, per il femminile. Un evento unico che, per la sua importanza, viene definito “il quinto slam dell’anno”.

Come detto, c’è grande attesa per Jannik Sinner, che non ha partecipato all’edizione del 2025 e, di conseguenza, potrebbe conquistare punti importantissimi per la classifica ATP.

Indian Wells 2026 è in esclusiva streaming su NOW: ma come guardarlo? E quale pacchetto acquistare? In questa pagina tutte le informazioni utili.

  • QUANDO INIZIA L’ATP INDIAN WELLS 2026

    Il torneo di Indian Wells è in programma dal 4 marzo al 15 marzo 2026 e sarà tutto trasmesso in esclusiva streaming su NOW.

    Il calendario viene diviso nei primi due turni tra il 4 marzo e il 7 marzo 2026, nel terzo turno tra l’8 marzo e il 9 marzo 2026, negli ottavi tra il 10 marzo e l’11 marzo 2026, nei quarti il 12 marzo 2026 e nelle semifinali tra il 13 e il 14 marzo 2026. La finale verrà disputata il 15 marzo 2026.

  • COME VEDERE L’ATP INDIAN WELLS 2026 IN ESCLUSIVA STREAMING SU NOW

    Tutto l'Indian Wells 2026 sarà trasmesso in esclusiva streaming su NOW, grazie al PASS SPORT, che permette di seguire i contenuti live e on demand relativi dei canali di Sky Sport.

    Compreso, ovviamente, il primo Masters 1000 della stagione, con tutti gli approfondimenti e le analisi, e le interviste, della squadra di Sky Sport.

  • DOVE VEDERE NOW E QUANTO COSTA

    NOW è disponibile in streaming: è possibile guardare gli eventi su NOW scaricando l’app su una moderna TV o sui dispositivi mobili come tablet o smartphone. Ci si può abbonare al Pass Sport di NOW al costo di 19,99 euro al mese valido per i primi 12 mesi, con vincolo di permanenza per tale periodo, poi dal 13° mese il Pass si rinnova automaticamente di mese in mese, secondo le condizioni e al prezzo in vigore a tale data, attualmente pari a 29,99 euro al mese, salvo disattivazione del Pass almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione. In alternativa è possibile perfezionare un abbonamento da 29,99 euro al mese con rinnovo automatico di mese in mese, ma con possibilità di disattivazione in qualsiasi momento. Con il Pass Sport di NOW, poi, potrai anche seguire la UEFA Champions League con 185 partite su 203 in esclusiva streaming per il triennio 2024-2027, tutta la UEFA Europa League e la UEFA Conference League in esclusiva streaming anche grazie a Diretta Gol, tutta la Premier League e il meglio della Bundesliga in esclusiva streaming e il meglio della Ligue 1. E, ovviamente, c’è di più, perché con NOW segui in esclusiva streaming tutte le emozioni della F1 e della MotoGP. Puoi trovare anche il grande tennis con Wimbledon, in esclusiva fino al 2030, lo US Open fino al 2027 e i tornei dell’ATP Tour e del WTA, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, fino al 2028. Oltre al grande basket con NBA, EuroLeague e BKT EuroCup in esclusiva streaming, la Serie A - LBA, la pallavolo, il rugby, il golf, l’atletica e tanti altri sport. Per seguire tutto questo  occorre attivare il Pass Sport di NOW.

