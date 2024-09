Come vedere Manchester City-Inter su Amazon Prime Video: attiva il tuo account gratis

Manchester City vs Inter

La partita Manchester City-Inter è un'esclusiva di Amazon Prime Video: come vedere gratis la prima partita dei nerazzurri in Champions League.

La Champions League torna in campo con un nuovo format che regala subito la possibilità di vedere grandi big-match.

CANALE 5, SKY O AMAZON PRIME VIDEO: DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-INTER IN TV E STREAMING

Uno di questi vedrà come protagonista l'Inter, impegnata in trasferta sul campo del Manchester City di Guardiola in una rivincita della finale persa dai nerazzurri nel 2023.

Ma dove sarà possibile seguire Manchester City-Inter? E come si potrà vedere gratis?